В графике президента России Владимира Путина нет международных контактов по мирному урегулированию конфликта на Украине, запланированных на 30 декабря. Об этом сообщил телеграм-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости со ссылкой на Кремль.

Как уточняет РИА Новости, пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескова задали два вопроса: о планах главы государства по участию в международных контактах 30 декабря, а также о наличии предпосылок для завершения российско-украинского конфликта. На оба вопроса представитель Кремля ответил отрицательно.

«Так в Кремле отреагировали на сообщения украинских СМИ о якобы планах провести «историческую встречу» по мирному урегулированию», — говорится в сообщении в телеграм-канале журналистов кремлевского пула агентства.

Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что 30 декабря должна состояться «историческая встреча», которая якобы ознаменует окончание «горячей фазы» российско-украинского конфликта, передает «Страна.ua».

«Горячая фаза войны завершится в этом году. Мне скажут: „Ты с ума сошел — до конца года осталось два дня фактически!“ Нет, друзья, с ума я не сошел. У меня есть информация <…> 30 декабря 2024 года, если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны. Ждать осталось недолго <…> Следите за официальными сообщениями. Я молю бога, чтобы это все не сорвалось. 90-95% даю на то, что все состоится», — сказал он, не уточнив подробностей.

По словам Гордона*, в последние дни на Украине сократилось число воздушных тревог, атак ракет и дронов. Как утверждает журналист, такая активность в зоне боевых действий снизилась после просьбы властей США в адрес России.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что российский спецборт Ил-96-300 из специального летного отряда «Россия», обслуживающий перелеты первых лиц страны, 26 декабря вылетел в США и провел там два дня.

«25-го декабря спецборт вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. 26-го декабря Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк и затем, после небольшого перерыва, отправился в Вашингтон. 28-го декабря российский самолет из Вашингтона снова вылетел в Нью-Йорк и уже оттуда направился в Москву», — пишет канал со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию перелетов FlightRadar24.

Позже в МИД России уточнили, что Ил-96 летал в США для проведения ротации сотрудников дипломатической миссии.

«Очередная ротация дипломатов», — сообщила РБК официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов