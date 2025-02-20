В Кремле не стали комментировать сообщения, касающиеся якобы имеющихся у Вооруженных сил Украины (ВСУ) планов вторгнуться на территорию Брянской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос Министерству обороны, передает ТАСС.

«Наши военные продолжают специальную военную операцию, отслеживают ситуацию на всех фронтах. Вопрос непосредственно по деталям о ходе СВО лучше адресовать Министерству обороны», — сказал Песков.

Так пресс-секретарь президента России ответил на просьбу прокомментировать сообщения о якобы идущей подготовке масштабного наступления ВСУ на Брянскую область с целью срыва российско-американских переговоров.

Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что Украина не сможет развернуть масштабную наступательную операцию для вторжения в Брянскую область, поскольку ВСУ не обладают достаточным количеством сил. По словам эксперта, в регионе лесистая местность, поэтому возможности для широкомасштабного наступления там весьма ограничены.

«В этом регионе можно действовать диверсионными группами или ротными тактическими группами, но этого мало для наступления. Кроме того, нужна огневая поддержка, чтобы взломать нашу оборону и прорваться вглубь Брянской области. Также необходимо превосходство в воздухе, но всего этого у украинской армии нет», — сказал он в беседе с Инфо24.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» выразил уверенность в том, что повторения августовского прорыва ВСУ в Курской области не произойдет. Он отметил, что ситуация на границе регионов остается контролируемой, хоть и сложной.

«Земля сейчас подмороженная, могут послать какие-то колонны на прорыв, но их быстро уничтожат. Информация сейчас идет разная, но, думаю, в случае чего угрозу быстро устранят», — добавил он.

Службы внешней разведки (СВР) России сообщила, что Украина, чтобы сорвать переговоры по урегулированию военного конфликта, готовит серию терактов против российских дипмиссий в странах Европы. Выбор именно этих государств обусловлен низким уровнем сотрудничества с Россией и «практически свернутыми» контактами между российскими и европейскими службами антитеррористиче­ского направления.

В СВР допустили, что для нападения могут быть выбраны Словакия и Венгрия, занимающие «особую позицию» по украинскому конфликту.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru предположил, что президент Украины Владимир Зеленский может попытаться устроить масштабные провокации для срыва переговоров между Москвой и Вашингтоном. «Зеленский может организовать нечто похожее на Курск в других регионах, что приведет к эскалации конфликта и привлечению большего количества войск РФ», — допустил он.