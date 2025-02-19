Украина готовит серию терактов против российских дипмиссий в странах Европы, чтобы сорвать переговоры по урегулированию военного конфликта. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«С наибольшей вероятностью Украина попыта­ется осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что выбор именно этих государств обусловлен низким уровнем сотрудничества с Россией и «практически свернутыми» контактами между российскими и европейскими службами антитеррористиче­ского направления. В СВР также допустили, что для нападения могут быть выбраны Словакия и Венгрия, занимающие «особую позицию» по украинскому конфликту.

В евро­пейских столицах отмечают «крайнее нежелание» Киева договариваться с Москвой, если это потребует от Украины «чрезмерных уступок», говорится в сообщении СВР со ссылкой на «поступающую информацию».

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru предположил, что президент Украины Владимир Зеленский может попытаться организовать масштабные провокации для срыва переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

«К ним можно отнести ядерную диверсию на АЭС России и Украины, обвинив при этом РФ, теракты против высокопоставленных военнослужащих и государственных деятелей России. В-третьих, Зеленский может организовать нечто похожее на Курск в других регионах, что приведет к эскалации конфликта и привлечению большего количества войск РФ», — допустил Матвийчук.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что Киев не способен самостоятельно сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что такой сценарий возможен только если на Западе возникнет такое желание.

«Сам Киев не способен на это. Потому что Киев выполняет марионеточные функции. Его хозяева — кукловоды теперь в отставке. Но если у кого-то из действующих политиков высокого уровня, я имею в виду не команду Трампа, а, например, британцев, возникнет желание руками Киева что-то сделать, тут огромная опасность стоит. То есть руками Киева под чужим флагом это может быть исполнено», — считает сенатор.

Служба внешней разведки уже второй раз за последнее время предупреждает о возможных провокациях со стороны украинских спецслужб. По версии СВР, одной из «антироссийских провокаций» может стать подрыв иностранного судна в акватории Балтийского моря морскими минами российского производства, которые находятся в распоряжении Киева. Также в СВР предупредили о возможных атаках на «представителей российской несистемной оппозиции» и «бежавших от закона» бизнесменов за границей.

Директор ФСБ Александр Бортников в свою очередь заявил, что Украина наращивает интенсивность терактов и диверсий для нанесения урона экономике России и запугивания граждан страны.