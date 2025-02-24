Российские дипучреждения в «недружественных странах» нуждаются в усиленной охране, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Таким образом пресс-секретарь президента России отреагировал на взрыв, который произошел утром 24 февраля на территории российского генконсульства в Марселе.

«По линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности», — уточнил официальный представитель Кремля.

Взрыв произошел на территории российского генконсульства в Марселе около 7:30 по местному времени (9:30 мск) 24 февраля. Неизвестные бросили в сад диппредставительства три сосуда с зажигательной смесью, два из них взорвались.

Как отмечал BFMTV, персонал и консул были заперты внутри здания в ожидании прибытия взрывотехников. Никто не пострадал, разрушений на месте инцидента нет.

Корреспондент Valeurs Actuelles Николя Бутен написал на своей странице в Х, что неподалеку от места происшествия был обнаружен угнанный автомобиль. Его источник рассказал, что машину вскрыли и проверили саперы.

Правоохранители продолжают осмотр найденных в саду консульства предметов. Представитель префектуры отметил, что версия с брошенными на территорию консульства коктейлями Молотова, которая ранее была озвучена СМИ, «на данный момент кажется неправильной».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидент «имеет все признаки теракта». В ведомстве потребовали от Франции «исчерпывающих и скорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности российских загранпредставительств».