У Кремля нет сомнений в том, что российские военные восстановят контроль над территориями в Курской области, которые остаются под контролем ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши военные делают свою работу, они ее сделают, контроль будет восстановлен», — сказал представитель Кремля (цитата по телеграм-каналу радиостанции «Маяк»).

Он отметил, что планы военных не могут быть публичными. Ситуация в районах, которые находятся под контролем ВСУ, остается чрезвычайной, но она будет «своевременно исправлена», добавил Песков.

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