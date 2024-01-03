Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «фейком» публикации о планах главы государства выступить с «сенсационным заявлением» по вопросам мировой безопасности, передает РИА «Новости».

«Нет. Это фейк», — ответил он на вопрос журналистов.

Информация о том, что президент России Владимир Путин может «завтра или послезавтра» выступить с «сенсационным заявлением по вопросам мировой безопасности и, в частности, по украинскому кейсу», была опубликована 2 января в телеграм-канале «Политджойстик» с аудиторией в 213 тысяч подписчиков, который администрирует профессор ВШЭ Марат Баширов. Сообщалось, что речь идет не об «ультиматуме, но жестком по своим параметрам» заявлении.

После обстрела Белгорода 30 декабря силами ВСУ, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти Великобритании в том, что они стоят за этой атакой, а также «в координации с США» подстрекают украинское правительство к «террористическим действиям».

Захарова также заявила, что российская сторона запросила провести экстренное заседание Совбеза ООН. Россия выступила с требованием обязательного участия в заседании постоянного представителя Чехии, чтобы получить объяснения «в связи с поставками оружия Киеву».

В ходе заседания Совета безопасности, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также заявил о причастности Великобритании и США к обстрелам Белгорода. Представители офиса генсека ООН, в свою очередь, назвали случившееся нарушением международного гуманитарного права.