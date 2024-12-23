Предпосылок для организации встречи президента России Владимира Путина с избранным американским президентом Дональдом Трампом пока нет, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока никаких реальных импульсов не было», — сказал он в ответ на вопрос, есть ли возможность встречи еще до инаугурации Трампа, или пока нет ни конкретики, ни предпосылок для очных контактов.

Позже Песков сообщил РИА Новости, что у Путина на январь 2025 года запланированы зарубежные поездки. При этом он не уточнил, куда именно отправится президент.

Накануне фестивале TurningPoint’s AmericaFest Трамп сказал, что ждет возможности провести встречу с президентом России по урегулированию украинского конфликта.

«Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этой войне», — заявил избранный президент.

На совмещенной прямой линии и пресс-конференции 19 декабря Путин заявил, что готов к разговору с избранным президентом США в любое время и согласен с ним встретиться.

На комментарий американского журналиста о том, что к потенциальной встрече с Трампом президент России подойдет «более слабым лидером» в связи с ситуацией на Украине и уходом Башара Асада с поста лидера Сирии, Путин заявил: «Я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за последние два-три года. Почему? Потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной. Мы мало от кого зависим. Мы в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики. Мы укрепляем свою обороноспособность».

До этого, 16 декабря, избранный президент США заявил, что пытается заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине до своего вступления в должность, как и обещал в ходе предвыборной кампании.