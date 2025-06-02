Сюжеты сериала «Бандитский Петербург» сегодня выглядят «не ко времени». Об этом заявил в интервью «Парламентской газете» народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.

«Что до „Бандитского Петербурга“, то эти сюжеты сейчас не ко времени, и снимать такой же фильм о тех же временах просто не нужно. Страна другая», — сказал он.

Певцов выразил уверенность в том, что за прошедшие годы были сняты фильмы, которые «закрыли эту тему». Он уточнил, что среди них есть «два-три неплохих», в то время как прочие подобные проекты депутат оценивает как «бездарные».

Как признался Певцов, о планах по созданию ремейка «Бандитского Петербурга» он узнал, «когда журналисты стали спрашивать». По оценке депутата, намерение снять такой проект — «бессмысленная, бесперспективная и очень неумная затея». Он предположил, что «какие-то продюсеры» решили заработать денег, взяв за основу популярный сериал и не вкладывая новых идей.

«Вообще, „Бандитский Петербург“ — это словосочетание стало брендом», — отметил Певцов.

По его словам, «последние лет 30» основным «сюжетообразующим действием, которое заводит киномеханизм», служит фраза: „На чем на этот раз заработаем бабла?“ Актер добавил, что с таким подходом создаются как современные сериалы, так и полнометражные фильмы.

Также Певцов назвал бессмысленной идею о переносе действия «Бандитского Петербурга» в сегодняшний день, поскольку «окружающая действительность изменилась».

«У нас другое соотношение сил между правоохранительными органами и преступным миром. Совсем не то, которое было в девяностые годы», — считает депутат.

На вопрос о возможности использования его дипфейка продюсерами ремейка Певцов сказал: «Если такое произойдет, это будет подсудное дело». «У меня есть право на мое изображение, как у каждого человека, и без моего ведома дипфейк с моим лицом сделать и использовать законно невозможно», — пояснил актер.

О планах по «возрождению» сериала «Бандитский Петербург», который выходил на российском ТВ в 2000-е годы, сообщила 19 мая журналистка Сусанна Альперина в своем телеграм-канале. По ее словам, руководство телеканала РЕН ТВ приобрело права на экранизацию произведений Андрея Константинова у вдовы писателя. Представители канала эту информацию не подтвердили и не опровергли, пишет «Российская газета».

Говоря с НСН о возможности появления в ремейке «Бандитского Петербурга», Певцов заявил, что готов будет «отнестись к этому так же, как к рядовому предложению поработать». Создатель телесериала, режиссер Владимир Бортко заявил ТАСС, что не знает кто будет принимать участие в съемках современной версии проекта. «Мне никто ничего не говорил, <…> хотя я там сценарист», — сказал он.

Журналист и писатель Андрей Константинов, автор серии романов, которые легли в основу сериала «Бандитский Петербург», умер в возрасте 60 лет в декабре 2023 года.