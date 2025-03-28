Черемушкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий обвиняемому в хищениях при реализации федеральной программы «Пушкинская карта» певцу Эмилю Кадырову. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

Как пишут «Известия», ему также запретили использовать мобильную связь, получать почтовые отправления и общаться со свидетелями, проходящими по делу.

В отношении двух других фигурантов также избраны меры пресечения. Бывший заместитель художественного руководителя ГБУК «Киноконцертный зал «Эльдар» и бывший начальник медиа отдела ГБУК «Киноконцертный зал «Эльдар» по решению суда отправлены под домашний арест.

Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

О задержании Кадырова стало известно 26 марта. По версии следствия, в начале 2023 года один из фигурантов «разработал сложный многоэтапный план» хищения средств, выделяемых в рамках программы «Пушкинская карта», и привлек к нему сотрудника московского киноконцертного зала «Эльдар». Как писал телеграм-канал Mash, речь идет о знакомой Кадырова, заместителе художественного руководителя киноконцертного зала Елене Гурко.

Фигуранты дела подали заявку от «Эльдара» на платформу «PRO.Культура РФ», чтобы провести концерт по программе «Пушкинская карта». По данным «Московского комсомольца», это был концерт «Посвящение великим певцам», состоящий из песен известных исполнителей. Тогдашний глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский одобрил включение концерта в реестр мероприятий по «Пушкинской карте». Издание предполагает, что он, «скорее всего, не знал о замыслах Кадырова».

После заключения договора о выступлении Кадырова фигуранты дела искали в интернете молодых людей 14-22 лет, у которых были «Пушкинские карты» с неистраченными средствами, и покупали на них билеты на фиктивные мероприятия. Также злоумышленники подыскивали тех, кто мог оформить «Пушкинские карты» с указанием заведомо недостоверных личных данных. Таким образом был продан и фиктивно погашен 321 билет, сообщили в СК.

«При проведении мероприятия соучастники фиктивно гасили билеты, при этом зрителей на нем не было. В дальнейшем соучастники предоставляли в профильное министерство недостоверные сведения о проведении мероприятия, на основании которых похитили более 1 млн руб. бюджетных средств и денежных средств банка», — заявили в ведомстве.

По данным Mash, правоохранительные органы обратили внимание на мошенническую схему из-за нестандартно крупного размера сумм, которые выделялись с государственного счета на организацию концертов Кадырова.

Сам Кадыров утверждает, что все мероприятия, на которые продавались билеты с помощью «Пушкинских карт», были реализованы, и сторона защиты имеет соответствующие доказательства. По словам обвиняемого, идея проведения концертов принадлежала ему, а за творческую часть, техническую составляющую и реализацию билетов отвечали другие люди. Как рассказал Кадыров, выкупать билеты по «Пушкинской карте» предложили маркетологи.