Руководитель Астраханского отделения Русского географического общества (РГО), доктор географических наук Петр Бухарицин, пропавший во время экспедиции на острове Укатный на севере Каспийского моря, на границе с Казахстаном, найден живым. Об этом ТАСС сообщили в астраханском отделении РГО.

«По данным МСКЦ (Морского спасательно-координационного центра. — Прим. RTVI), Петр Бухарицин найден живым. Ждем связи с кораблем для подтверждения данных», — говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в отделении РГО, Бухарицин «чувствует себя нормально». В четверг, 24 апреля, ученого доставят в Астрахань на корабле, уточнили собеседники агентства.

По предварительной информации РГО, во время экспедиции Бухарицин потерял направление и заблудился. «Все это время он пил росу и жевал тростник, за счет чего удавалось поддерживать силы», — уточнили в астраханском отделении.

Накануне представитель пограничного управления ФСБ по Калмыкии и Астраханской области Ольга Никешина сообщила, что для поисков пропавшего Бухарицина задействовали один пограничный корабль и два катера.

Местные СМИ писали, что для поисков ученого пытались использовать беспилотник, но помешал сильный ветер. Как рассказал ученый секретарь Астраханского отделения РГО Илья Головачев, поисковики «поднимали вертолет», но «никаких результатов это не дало».

Бухарицин возглавлял научную миссию по картографированию северной части прибрежной зоны Каспийского моря. Экспедиция началась 14 апреля и проходила на малом гидрографическом судне МГС-599. В минувшие выходные ее участники высадились на острове Укатный, где им дали свободное время, чтобы осмотреться и посетить многочисленные колонии птиц. По словам коллег ученого, участники экспедиции высадились на Укатном, а затем разошлись, после чего Бухарицина никто не видел.