Силовики задержали пилотов частного самолета, пролетевшего 12 июля над пляжем Ладожского озера в опасной близости от отдыхающих. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального управления на транспорте СК.

По местам жительства подозреваемых были проведены обыски. Подробности о личностях задержанных в пресс-релизе не приводятся.

По данным следствия, 12 июля подозреваемые, управляя самолетом ТР-301, «допустили пролет на предельно малой высоте» над береговой линией Ладожского озера в районе деревни Коккорево Всеволожского района Ленинградской области. Таким образом они создали угрозу безопасности людей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

На видео, опубликованном СК, сотрудник правоохранительных органов спрашивает одного из задержанных, что он может пояснить по существу предъявленного обвинения. Тот отвечает, что «допустил в составе экипажа полет на предельно малой высоте».

«Необдуманно помахали, приветствуя людей крыльями, подвергли их опасности и достаточно сильному испугу», — рассказывает мужчина.

В ролике задержанный также приносит извинения за инцидент и обещает «впредь выполнять полеты безопасно и не допускать подобного рода случаев».

Полет частного самолета на малой высоте состоялся вечером 12 июля над пляжем на берегу Ладожского озера. Воздушное судно пролетело над головами отдыхающих. Росавиация заявила, что в действиях экипажа просматривается нарушение федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ», и начала проверку.

Гендиректор академии авиационных видов спорта им. Преображенского Вячеслав Никитин в разговоре с 78.ru рассказал, что полет над Ладожским озером был «контрольным» и прошел согласование с администрацией Всеволожского района. В рамках него «вводили в строй молодого пилота», уточнил собеседник портала.