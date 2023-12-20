Икону «Троица» Андрея Рублева, официально переданную Русской православной церкви (РПЦ), можно разместить в Церкви в честь Сошествия Святого Духа на апостолов в Троице-Сергиевой лавре. Об этом RTVI сказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Мы уже несколько раз предложили Совету по культуре — если уж она должна быть в монастыре, есть такое ощущение, что вот оно нужно, то надо держать [икону] не в большом соборе, где она конкурирует с мощами Сергия Радонежского и там точно климат не создать. А рядом есть церковь Схождения Святого Духа, где она может быть отдельно, одна предметом и поклонения, и всего чего угодно. Там можно создать условия вполне аналогичные музейным, таким, как созданы в Третьяковской галерее», — сказал Пиотровский.

В сентябре 2023 года «Эрмитаж» передал в Александро-Невскую лавру часть мемориального комплекса гробницы Александра Невского. Пиотровский сообщил, что каждый день получает информацию о состоянии реликвии.

Передача «Троицы»

В мае 2023 года пресс-служба Московского патриархата сообщила, что президент России Владимир Путин в ответ на «многочисленные просьбы верующих» передал РПЦ икону «Троица», которая, как считается, была написана Андреем Рублевым в XV веке. В данный момент икона находится на реставрации в Центре им. Грабаря.

До 1917 года «Троица» находилась в Троицком соборе подмосковной Троице-Сергиевой лавры (в том же соборе находятся мощи Сергия Радонежского).

В 1918 году реставрация «Троицы» проходила в Сергиевском филиале реставрационной мастерской Комиссии по сохранению и раскрытию памятников древнерусского искусства. С 1929 года икона была выставлена в Третьяковской галерее.

В июле 2022 года «Святую Троицу» на несколько дней выставили в Троице-Сергиевой лавре к 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского. Позже искусствовед Ксения Коробейникова со ссылкой на протокол заседания расширенного реставрационного совета Третьяковской галереи рассказала, что после пребывания образа в лавре на иконе было обнаружено 61 «существенное изменение».