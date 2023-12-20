Руководить Эрмитажем должен человек, связанный с этим музеем. Об этом в интервью RTVI заявил гендиректор музея Михаил Пиотровский.

По словам Пиотровского, его преемник «будет такой, какой надо».

«Выйти в коридор — каждый десятый работающий в Эрмитаже может руководить Эрмитажем. Мы готовим людей так, что они могут. Главное, чтобы это были люди ученые, образованные, с Эрмитажем связанные, потому что совсем люди со стороны — это не годится», — сказал собеседник RTVI.

Михаил Пиотровский родился в 1944 году. Он стал директором Эрмитажа в 1992-м. В сентябре 2022 года распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина Пиотровский был в очередной раз переназначен на свою должность на три года.

В 2023 году произошли перестановки в руководстве нескольких московских музеев. 9 февраля гендиректором Третьяковской галереи вместо Зельфиры Трегуловой была назначена Елена Проничева — дочь бывшего руководителя Пограничной службы ФСБ генерала Владимира Проничева, которая с 2020 года руководила Политехническим музеем. После ее перехода в Третьяковку гендиректором Политеха стал помощник президента НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрий Кожанов.

21 марта директором ГМИИ им. Пушкина была назначена Елизавета Лихачева, которая до этого руководила Музеем архитектуры имени А.В. Щусева. Марина Лошак, возглавлявшая Пушкинский музей с 2013 года, покинула пост. Директором музея Щусева была назначена Наталья Шашкова, которая ранее занимала пост замдиректора по учетно-хранительской работе — главного хранителя учреждения.