Найденные мертвыми пропавшие под Оренбургом школьницы могли покончить с собой, рассказал источник сайта КП-Оренбург. По его словам, девочки вели так называемые «дневники смерти» и планировали уйти из жизни в один день. Подростки могли обмениваться сообщениями в соцсетях — сейчас расследованием случившегося занимается Следственный комитет. Как отметили в ведомстве, на телах не обнаружили видимые признаки криминальной смерти. Что известно о загадочной гибели двух школьниц — в материале RTVI.

Ушли из дома и пропали

Две школьницы 13 и 14 лет пропали днем 22 июня. Они ушли из дома на улице Победы в Первой Григорьевке (Сакмарский район), и связь с ними пропала. Родители забили тревогу, вскоре на поиски пропавших отправились полицейские, волонтеры, знакомые и просто неравнодушные жители.

Чуть позже к поискам подключили следователей и военных. Местность просматривали и с воздуха: девочек искали с помощью вертолета, а в радиусе 15 км от населенного пункта работали и БПЛА. Спустя еще один день в поисках задействовали водолазов, они осматривали местные водоемы.

«К проведению мероприятий привлечен весь личный состав Сакмарского отдела полиции, привлечены сотрудники ближайших районов отделов полиции, сотрудники УМВД России по Оренбургской области, в том числе четыре кинолога со служебными собаками. Всего около 60 полицейских, восемь сотрудников Следственного комитета, также на помощь пришли более 20 волонтеров. Обследовано более десяти гектаров площади, осматривается берег реки Чебенька», — уточнили в региональном МВД.

В поисковых группах появились объявления с призывом к автомобилистам отсмотреть записи видеорегистраторов. Девочек надеялись найти в близлежащих населенных пунктах, однако на их след выйти не удалось. Оренбуржцы помогали чем могли: в зону поисков постоянно прибывали волонтеры, туда же стягивали технику высокой проходимости — внедорожники и квадроциклы.

Днем 24 июня пропавших девочек обнаружили мертвыми.

«В ходе поисковых мероприятий в лесополосе, расположенной в одном км восточнее села Первая Григорьевка, обнаружены тела потерпевших без видимых признаков криминальной смерти», — сообщили в пресс-службе регионального СК.

Ведомство возбудило уголовное дело. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства исчезновения и причины гибели школьниц.

«Планировали покончить с собой»

Погибшие девочки вели «дневники смерти», рассказал источник сайта kp.ru. По его словам, родители школьниц не догадывались об их планах.

«Они планировали покончить с собой в один день. Обе девочки давно вели дневники, в которых писали об этих планах. Похожими сообщениями они могли обмениваться и в социальных сетях. Родители об этом ничего не знали», — объяснил собеседник издания.

По его словам, пока неизвестно, находились ли погибшие под чьим-либо влиянием.

«Дружили девочки крепко»

Погибшие школьницы общались с ранних лет, а в последнее время стали близкими подругами и часто переписывались в социальных сетях, сообщил сайт КП-Оренбург.

Семья одной из девочек несколько лет назад перебралась в Оренбург, а в Первую Григорьевку приезжали погостить. В этот раз они приехали, чтобы продать дом. Дочь отпросилась у родителей на ночевку у подруги. Однако разрешили ей лишь недолго погулять до отъезда в город.

Ее подругу воспитывала бабушка: мать несколько лет назад лишили родительских прав, а у отца была новая семья, он помогал девочке деньгами. По словам местных жителей, она часто уходила из дома, гуляла одна и слушала музыку.

Около 15:00 22 июня подруги вышли из дома, а в последний раз их видели примерно в пять часов вечера. Родители уже собирались отправляться в Оренбург, но до дочери дозвониться не смогли. Тогда и начались поиски школьниц.

«Знаю, что после переезда девочки очень много общались в социальных сетях. Как они подружились — сказать не могу. Тем более, что учились они не в одном классе. Но дружили девочки крепко», — рассказала жительница Первой Григорьевки.

Она добавила, что семьи погибших девочек не были неблагополучными.

«Отчаянное чувство потерянности»

Как рассказала когнитивно-поведенческий психотерапевт Эмиля Хасанова, на возможное самоубийство подростков могло толкнуть чувство депрессии или глубокого отчаяния.

«Не менее сильно влияют на подростка конфликты с близкими, развод родителей, а также физическое или психологическое насилие в семье. В список возможных причин подобных поступков можно отнести буллинг и кибербуллинг», — объяснила она.

По словам Хасановой, к чувству одиночества подростков может приводить невозможность наладить отношения с окружающими. У школьников высока потребность в общении со сверстниками, от этого во многом зависит психологическое благополучие несовершеннолетних, отметила собеседница КП-Оренбург.

«Совместное решение пойти на отчаянный шаг может быть связано с глубокой эмоциональной связью двух подростков. Они могут воспринимать этот шаг как способ поддержки и солидарности. Подростков может сблизить не только общее хобби, но и отчаянное чувство потерянности», — добавила Эмиля Хасанова.

О дате и месте похорон школьниц информации пока нет.