Идея депутата Верховной рады Украины Марьяны Безуглой сделать страну очередным штатом США говорит о потере Киевом суверенитета, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Парламентарий считает, что Украина превратилась в «финансовую черную дыру» и не нужна Вашингтону.

«Заявления представителей киевского режима о желании стать очередным штатом США — подтверждение полной потери суверенитета образованием, которое раньше называлось Украиной. Думается, что на Капитолийском холме никому не нужна территория, всемирно признанная “черной финансовой дырой”», — убежден Толмачев.

По его мнению, Киев не упускает возможности «поклониться метрополии», а пропасть между украинской элитой и народом якобы становится все глубже. Высказывание Безуглой Толмачев называл «не просто бредом, но еще и плевком в сторону собственных окопов и тех, кто думает, что защищает “независимую Украину”».

Накануне нардеп Украины Марьяны Безуглая предложила сделать Украину еще одним штатом США.

«Может нас 52 штатом? Под боком у РФ. Deal (сделка)», — написала она в своем телеграм-канале, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что он хотел бы видеть Канаду 51-м американским штатом.

Других комментариев Безуглая не привела.