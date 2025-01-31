В Московской области задержаны трое посредников в передаче взятки от бывшего директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Ими оказались бывший сотрудник полиции, адвокат и начальник отделения отделения экономической безопасности (ОЭБиПК) УВД по Центральному административному округу Москвы, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Всем троим предъявлено обвинение в двух эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Как установило следствие, Анохин, стремясь избежать предоставления следственным органам данных о результатах оперативно-розыскной деятельности, касающихся хищения бюджетных средств на его предыдущей должности, через сеть посредников передал 60 млн рублей.

Из этой суммы 10 млн рублей были переданы начальнику одного из отделений ОЭБиПК УВД по ЦАО для дальнейшей передачи неустановленным должностным лицам столичного УЭБиПК.

Еще 10 млн рублей должны были быть переданы оперативному сотруднику ФСБ, который вместе с одним из посредников принял участие в оперативном эксперименте и после передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны.

Следователями проведены допросы, обыски и выемки. Двое из фигурантов уже находятся под стражей.

Сергея Анохина задержали 29 января по обвинению в даче взятки в особо крупном размере сотруднику ФСБ. Тогда же были задержаны двое его посредников — замначальника УВД по Восточному административному округу Москвы Сергей Бивол и частный детектив Степан Грицков. На следующий день, 30 января, Тверской суд Москвы арестовал Анохина и Грицкова. Оба фигуранта признали вину и заявили о готовности сотрудничать со следствием.