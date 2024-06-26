Заместитель генерального директора компании «Исприн», а также представитель собственника здания задержаны по делу о пожаре во Фрязине. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

«В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязино (ч.3 ст.238 УК РФ) следователем ГСУ СК России по Московской области задержан заместитель генерального директора ООО «Исприн», а также представитель собственника здания», — отметили в ведомстве.

По информации СК, здание с 2001 года находилось в ведении ООО «Исприн», которое привлечено с целью обеспечения сохранности имущества при проведении банкротства умершего собственника-должника.

Как пояснили в ведомстве, замгендиректора этой фирмы и представитель собственника здания вступили в сговор и оказывали арендаторам услуги по предоставлению помещений.

«При этом получали от них денежные средства за коммунальные услуги, в частности, за электричество, не обеспечив в свою очередь безопасность данных услуг, выразившуюся в отсутствии контроля за техническим состоянием электропроводки и нарушении требований пожарной безопасности помещения», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, в результате, предположительно, неисправности электрической проводки на пятом этаже здания произошло возгорание, после чего огонь распространился на большую площадь внутри помещений.

В базе данных «СПАРК» сказано, что владелица здания бывшего НИИ Татьяна Белоусова объявила себя банкротом и задолжала 3 млн рублей за услуги ЖКХ и связи. Ее счета были заблокированы за неуплату налогов и непредоставление налоговой декларации.

В СК уточнили, что к настоящему времени известно о шести погибших.

«Причиной гибели людей также послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов», — добавили в ведомстве.

Пожар в восьмиэтажном административном здании начался днем 24 июня и охватил 5 тыс. кв. метров. Собеседник «Интерфакса» сообщал, что на шестом этаже во время пожара взорвался газовый баллон, произошло обрушение перекрытий.

Изначально появились сообщения о том, что здание, в котором произошел пожар, принадлежит НИИ «Платан». Тем не менее в холдинге «Росэлектроника», в состав которого входит НИИ «Платан», заявили, что здание еще в конце 1990-х годов здание перешло в частную собственность.