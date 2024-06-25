По меньшей мере восемь человек погибли в результате пожара в административном здании НИИ «Платан» в наукограде Фрязино (Подмосковье), сообщили в оперативных службах. Открытое возгорание на площади 5 тыс. кв. м сотрудникам МЧС удалось ликвидировать спустя несколько часов после того, как несколько этажей корпуса охватило огнем. По предварительным данным, причиной пожара, по информации уполномоченных ведомств, стал аварийный режим работы электросети. Подробнее о происшествии — в материале RTVI.

Уголовное дело

В Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) завели уголовное дело по факту смерти двух людей.

«Следователем следственного отдела по г. Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в результате пожара двух человек (часть 3 статьи 109 УК РФ). По данным следствия, 24 июня 2024 года в 9-этажном здании в г. Фрязино произошел пожар. В результате возгорания двое человек погибли», — говорится в сообщении ведомства.

По данным телеграм-канала «112», оба погибших выпали из окна восьмого этажа. По словам очевидцев, они ждали эвакуации у окон здания с 14:30 мск.

Источник «112» также сообщил о еще четырех пострадавших. В частности, по данным РИА «Новости», 34-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Начало и последствия пожара

Очевидец рассказал ТАСС, что пожар начался в офисе компании “Экспрестехсервис” на шестом этаже. Взрыв на шестом этаже здания обрушил межэтажные перекрытия. Причиной взрыва стал газовый баллон.

«На улице Мира рядом с местом пожара после взрыва затряслись окна на балконе и во дворе у машин сработала сигнализация», — рассказали “Осторожно, Москва” жители Фрязино.

Из-за пожара внутри зданий произошло обрушение конструкций, а стремительный характер распространения возгорания создал угрозу для всех верхних этажей, рассказали в оперативных службах.

Семь этажей здания почти полностью выгорели. Тушение осложняется наличием внутри баллонов с газовоздушной смесью.

В Минздраве Подмосковья сообщили, что на месте пожара работают 12 бригад “скорой” помощи”, туда также было направлено 5 бригад территориального центра медицины катастроф.

Собственники здания

Представители Росэлектроники опровергли сообщения о том, что НИИ Платан связан с организацией.

“Горящее здание не имеет отношения к нашей организации и в целом к оборонной промышленности. В конце 90-х годов оно перешло в частную собственность», — сказали представители организации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, пожар мог возникнуть в части помещений, которые сдаются в аренду. Для тушения пожара было решено привлечь вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

Бывший собственник горящего здания рассказал “Газете.Ru” о нарушениях техники безопасности на его территории.

«Там очень много производств, которые задействованы в производстве мебели. Соответственно, бездарное обращение с недвижимостью и злоупотребление техникой безопасности дало свои последствия», — сказал он.

Мужчина отметил, что в настоящий момент по зданию идет судебное разбирательство, а сам он уже на протяжении трех лет не является его владельцем.

Из данных “Контур.Фокуса” следует, что АО “НИИ “Платан” с заводом при НИИ” остановило свою деятельность в начале месяца. Преемником предприятия является “Научно-Производственное предприятие “Исток” Имени А. И. Шокина”. Как следует из информации по нему, юридическое лицо НПП находится в километре от здания.

Отсутствие проверок и нарушения

Как свидетельствуют данные системы “Спарк”, здание НИИ не проверялось на соответствие требованиям пожарной безопасности с 2017 года. Всего за последние 10 лет было проведено 5 проверок и выявлено 29 нарушений.

В частности, на собственника накладывали штраф за отсутствие системы автоматической пожарной сигнализации и системы управления эвакуацией, помещения не были оборудованы системой противодымной вентиляции, а пути эвакуации на одном из этажей были загромождены различными материалами.

«Осторожно, Москва» также отмечает, что на пятом этаже стены были отделаны с применением материалов с высокой пожарной опасностью.

Причина возгорания

Предварительной причиной возгорания в оперативных службах назвали аварийный режим работы электросети. Открытое горение было ликвидировано.

Как рассказали представители ГУ МЧС, просившие о помощи из окон люди оказались отрезанными от путей эвакуации из-за угрозы обрушения, которая возникла после серии взрывов.

Еще одной проблемой, с которой столкнулись экстренные службы, стал затрудненный подъезд к зданию, а также отсутствие напора в локальной системе пожарного водопровода. Отмечается, что с целью обеспечения подачи воды сотрудникам МЧС пришлось проложить магистральные линии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в своем телеграм-канале, что помещения в здании арендовали 30 компаний, однако только у двоих из них были здесь сотрудники в момент пожара.

“В здании также были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы. Это привело к обрушению перекрытий. Сложность в том, что в центральной части здания находится лифтовая шахта. Воздуховоды были расположены таким образом, что ускорили возгорание”, — написал он.

Воробьев также рассказал, что само здание находилось в статусе банкротства, передают «Известия». По его словам, прокуратура устанавливает обстоятельства возгорания.