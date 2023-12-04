Следственное управление СКР по Иркутской области задержало шесть человек по делу об убийстве 15-летнего подростка, который был зарезан 2 декабря на остановке общественного транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК России), максимальным наказанием по которой является лишение свободы на срок до 15 лет.

«На данный момент к следователям СК доставлен предполагаемый подозреваемый в убийстве несовершеннолетнего. Им оказался 15-летний подросток, проживающий в Ленинском районе города Иркутска», — говорится в сообщении.

В Следственном комитете добавили, что в настоящее время устанавливаются мотивы преступления и ведутся допросы участников конфликта. Орудие преступления — нож — было изъято в ходе задержаний.

15-летний мальчик был убит 2 декабря на остановке общественного транспорта «Лисиха» в Октябрьском районе Иркутска. Между ним и группой подростков возник конфликт, в ходе которого жертву по меньшей мере четыре раза ударили ножом.

Телеграм-канал Baza утверждал, что перед нападением подростки спрашивали у десятиклассника, «с какого он района», а иркутская версия «Комсомольской правды» со ссылкой на очевидцев писала, что нападавшие задавали жертве вопросы «про тюрьму».

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что подростки вдохновились героями сериала «Слово пацана», который в последние дни подвергается критике со стороны властей за «романтизацию бандитизма». Источник «Коммерсанта» рассказал, что в ходе конфликта на остановке предположительно прозвучала фраза, напоминающая цитату из сериала.