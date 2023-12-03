В Иркутске на автобусной остановке убили 15-летнего ученика девятого класса. Школьник скончался в результате конфликта со сверстниками. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что подростки вдохновились героями сериала «Слово пацана», который в последние дни подвергается критике со стороны властей за «романтизацию бандитизма».

Что произошло

Как сообщает «ИрСити», информация о гибели школьника появилась днем 3 декабря на странице школы № 9 имени Пушкина, где, предположительно, учился погибший.

По данным телеграм-канала Baza, вечером 2 декабря 15-летний школьник вместе с четырьмя одноклассниками ждал автобус. В это время к школьникам подошла группа из около десяти сверстников.

Baza пишет, что конфликт начался с вопроса: «С какого ты района?» Друг погибшего со ссылкой на очевидцев рассказал «КП-Иркутск», что нападавшие стали «заваливать» подростков «вопросами про тюрьму».

«Слово за слово, началась драка. Одному другу удалось сбежать, двоих избили, одного убили. Друзья сказали, что перед убийством один из нападавших подошел и спросил: «С какого района, чушпан?». Прямо, как сериале «Слово пацана»» — рассказал он.

Телеграм-канал Babr Mash утверждает, что один из подростков сначала ударил девятиклассника по голове, после чего завязалась потасовка, во время которой его ударили ножом в шею, попав в сонную артерию. Очевидцы вызвали скорую помощь, но медики не смогли спасти жизнь школьника. Участники потасовки скрылись с места.





Мать подростка рассказала об обстоятельствах гибели сына

Мать погибшего школьника 43-летняя Дарья Ф. рассказала «КП-Иркутск», что вечером 2 декабря ее сын провожал девушку, которая живет недалеко от остановки, на которой произошло убийство. Сам подросток был из другого района города — Правобережного. «КП» уточняет, что к юноше приехали друзья, вместе с которыми он собирался ехать домой на такси.

«Он как проводил девушку, позвонил, мол, что вызвал машину. Я со спокойным сердцем ждала дома. А через 20 минут звонок от следователя: «Ваш сын мертв» <…> Поехала на опознание. А там мой мальчик… Светленький такой…» — рассказала Дарья.

По ее информации, на школьника напала группа примерно из 15 несовершеннолетних, которые проживают в городском микрорайоне Ново-Ленино.

Как идет следствие

Иркутское управление Следственного комитета (СК) подтвердило, что «в ходе конфликта между подростками был ранен 15-летний мальчик». В областной прокуратуре уточнили, что девятикласснику было нанесено не менее четырех ножевых ранений, передает «Интерфакс».

СК отчитался о задержании в Качугском районе (около 200 км от Иркутска) двух подростков, которые, по предварительным данным, участвовали в конфликте. Их доставили на допрос.





По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, задержано уже четверо подростков из группы нападавших. Mash Babr пишет, что в их числе 16-летний нападавший, который состоит на учете.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что всех участников инцидента нашли и задержали меньше чем за сутки. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы. Прокуратура Иркутской области взяла расследование на контроль.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале, что дело могут переквалифицировать в другую статью.

«Тогда всем участникам будет грозить до 20 лет лишения свободы», — добавила она.

О какой именно статье УК идет речь, Мизулина не уточнила.

Есть ли связь с сериалом «Слово пацана»

Источник «Коммерсанта», знакомый с ходом расследования убийства, со ссылкой на показания очевидцев сообщил, что на остановке была произнесена фраза, похожая на цитату из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». О том, что участвовавшие в потасовке подростки впечатлились героями из этого сериала, также сообщила Мизулина.

Уполномоченная по правам ребенка в Иркутской области Светлана Афанасьева заявила в своем телеграм-канале, что связь инцидента со «Словом пацана» не подтверждается.

«Сейчас разгоняется информация о том, что ребята скопировали свои действия из нашумевшего, за последние дни, сериала „Слово пацана. Кровь на асфальте“. Подобные сравнения с сериалом происходят у нас не впервые. К сожалению, многие на этом просто желают хайпануть, не задумываясь о последствиях. Информация проверяется, пока этому подтверждения нет». — говорится в сообщении.

В свою очередь, в иркутском управлении МВД сообщили, что подозреваемый в совершении убийства не смотрел «Слово пацана». Ведомство сослалось на показания задержанного. «Таким образом информация о взаимосвязи произошедшего с сериалом не подтверждается», — подчеркнули в МВД.

Ранее с критикой сериала «Слово пацана» выступил глава Татарстана Руслан Минниханов. По его словам, он не соответствует «той политике, которую мы преследуем». Минниханов привел в пример недавние события в Сармановском районе Татарстана.

По данным татарстанских СМИ, в конце ноября местные подростки создали телеграм-каналы, которые назвали в честь двух известных в республике группировок. Там они объявили «общие сборы», символически делили районы территории парка между собой и выкладывали видеозаписи, на которых устраивали драки под музыку из сериала «Слово пацана». «Татар-информ» отмечает, что участников роликов установили по записями видеокамер и пригласили с родителями в отделение полиции. Там, как пишет издание, школьники объяснили, что видео были шуточными. В результате «потасовок» никто не пострадал, добавили в полиции.

В конце ноября детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец отправила в Роскомнадзор письмо с требованием провести проверку сериала «Слово пацана». По ее мнению, он «формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи». Волынец выразила мнение, что «Слово пацана» оказывает «идеологическое и психологическое воздействие на граждан», которое «ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества идей и ценностей».