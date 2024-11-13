Певица Наташа Королева (настоящая фамилия — Порывай) дала свидетельские показания по уголовному делу об убийстве музыканта Игоря Талькова в 1991 году. Об этом сообщила в своем телеграм-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

По версии следствия, 6 октября 1991 года за кулисами дворца спорта «Юбилейный» директор Талькова Валерий Шляфман в ходе конфликта с охранниками певицы Азизы по ошибке выстрелил в своего подопечного. Было возбуждено уголовное дело об убийстве по неосторожности, но в 1992 году прокуратура Петербурга приостановила расследование из-за отъезда Шляфмана в Израиль, с которым у России нет договора об экстрадиции. Дело возобновили в ноябре 2018 года, потерпевшей по нему является вдова музыканта.

«Петроградский районный суд в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении Валерия Шляфмана допрашивает свидетеля Наталию Владимировну Порывай», — написала Лебедева.

В ходе допроса Королева заявила, что ей известно о деле «то же, что и всем», так как она не была активным участником событий, поскольку в момент стрельбы в Талькова находилась на сцене. После выстрела ведущий концерта Сергей Кальварский прервал ее выступление и обратился к залу в поисках врача.

Кальварский вышел на сцену на второй песне Королевой, когда с момента начала ее выступления прошло около шести минут. После этого, по словам певицы, артисты простояли на сцене еще около 30 минут, а концерт так и не продолжился.

«Вы знаете, нас поселили всех на каком-то корабле. Я Шляфмана вообще не знаю и даже не могу его визуализировать. Талькова видела мельком на завтраке. Мы все приехали, с поезда нас привезли на этот корабль. Наверное, если представление было в семь вечера — может, мы поехали где-то к семи, потому что мы не первые, кто выступал и открывал концерт», — ответила Королева на уточняющие вопросы.

По ее словам, за кулисами люди обсуждали выстрелы и «не понимали, что произошло». «Много всяких было версий. Знаете, в нашем бизнесе те версии, которые звучат, порой настолько выдуманные, что я, например, имея опыт уже, никогда к этим версиям не прислушиваюсь», — поделилась певица.

По словам Лебедевой, помимо Королевой на беседу со следователями также были вызваны ее коллеги Михаил Муромов, Александр Толмацкий, Игорь Николаев, Лолита Милявская и Богдан Титомир, но только Николаев связался с судом сразу после получения повестки.

«Данные граждане уведомлены надлежащим образом (повестки, sms и mms-уведомления, сообщения в мессенджерах, звонки, разве что почтовых голубей мы не направили), но они не посчитали нужным исполнить свой гражданский долг», — сказала глава объединенной пресс-службы судов Петербурга о Муромове и Толмацком.

По словам Лебедевой, Толмацкий спросил судью, знает ли она, кто он такой, и в целом вел себя вызывающе.

«Мне пришлось прибегнуть к помощи Сети, чтобы узнать, кому же такому мы звоним. Кстати, так Толмацкий ответил судье. Довожу до свидетеля, что судьи, на секундочку, указом президента РФ назначаются, а вы, Александр Яковлевич, простите, кем? Если кратко, Толмацкий объяснил, что ему не до суда и долга. Он очень сильно занят! Это мы тут, видимо, все бездельники, ясное дело», — прокомментировала она поведение артиста.

Женщина, ответившая по номеру Михаила Муромова, по словам Лебедевой, потребовала прислать повестку почтой, «но пояснила при этом, что на почту никто не пойдет». Номер Богдана Титомира оказался не зарегистрирован в сети.

«На всякий случай, я еще раз разъясняю, что в случае неявки суд вправе оштрафовать глубокоуважаемых, занятых и известных либо подвергнуть их приводу в суд. Я как пресс-служба конечно же, за привод… пост у меня шикарный выйдет!» — предупредила артистов Лебедева.

Следственный комитет сообщил о завершении следствия по делу об убийстве Талькова в июне. В июле в Санкт-Петербурге было зарегистрировано уголовное дело против Шляфмана, его материалы были переданы судье.