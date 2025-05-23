В ночь на 23 мая российские регионы пережили очередную атаку беспилотников. Один из дронов упал в промзоне городе Елец Липецкой области, начался пожар. Обломки другого БПЛА упали на жилой дом.

О последствиях налета в Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По словам главы региона, в жилом доме повреждены 20 квартир. Особенно сильно разрушено одно из помещений, потребуется восстановление крыши и окон.

“Мужчину, проживавшего в наиболее пострадавшей квартире, осколки не задели. С ним всё в порядке. Он временно поживёт у родственников”, — написал Артамонов в своем канале.

На место ЧП прибыли первый заместитель губернатора Александр Рябченко и и.о. мэра Ельца Вячеслав Жабин.

Еще один дрон упал на территории промышленного предприятия. В результате ранения получили восемь человек. Артамонов заявил, что появившаяся информация об утечке вредных веществ в результате пожара является ложной. Он также отметил, что в Ельце может с перебоями работать мобильная связь — ее отключают для более эффективной борьбы с БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение ночи были сбиты девять беспилотников, которые летели к столице. Как и в предыдущие дни, временно не работали аэропорты, Домодедово и Жуковский. Также прерывали работу аэропорты в Иваново, Калуге, Костроме, Тамбове, Ярославле.

Днем ранее российские регионы суммарно атаковали 105 беспилотников. Больше всего дронов было сбито над Московской и Орловской областями.