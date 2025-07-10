Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника на подлете к Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Эту информацию также подтвердило Минобороны.

Первый БПЛА был сбит в 15:44 мск, затем Собянин сообщил об уничтожении еще двух украинских дронов, летевших на Москву. По словам мэра, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Других подробностей он не привел.

Телеграм-каналы «Осторожно, Москва» и Mash писали, что один из беспилотников был замечен в подмосковном Домодедово. По словам очевидцев, дрон сбили около 16:20. Еще один БПЛА заметили жители Одинцовского района, пишет «Осторожно, Москва».

На фоне атаки беспилотников СМИ писали о закрытии аэропорта Жуковский. В частности, телеграм-канал «Подмосковье №1» сообщал, что воздушная гавань ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов с 15:26 мск. Однако в Росавиации эту информацию опровергли.

«Аэропорт Жуковский <…> принимает и отправляет рейсы. Распространяемая рядом телеграм-каналов информация о якобы закрытии аэропорта не соответствует действительности», — пояснил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Минобороны отмечает, что всего в период с 15:00 до 16:20 силы ПВО уничтожили 25 украинских БПЛА. Помимо Москвы, дроны также пытались атаковать Брянскую область (14 БПЛА) и Белгородскую область (8 БПЛА).

После атаки беспилотников губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка погиб мирный житель. По словам главы региона, украинский дрон нанес целенаправленный удар по легковому автомобилю, в котором находился мужчина.

«Приношу самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Власти Брянской области атакую БПЛА не комментировали.