Дорогомиловский суд Москвы установил административный надзор в отношении отставного полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) ВС России Владимира Квачкова, но тот ушел в паломнический поход по святым местам, и связи с ним нет, пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как следует из карточки дела, административный иск отдела МВД по району Дорогомилово поступил в суд в мае. В июле он был сначала удовлетворен, а потом обжалован. Суд удовлетворил требование полиции, установив над отставным полковником административный надзор на срок до 19 февраля 2027 года.

В соответствии с решением суда Квачков должен дважды в месяц являться в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации. Ему также запрещено посещать места проведения массовых мероприятий.

Однако на момент вынесения судебного решения Квачков был уже не в Москве, рассказал его адвокат Алексей Першин. По его словам, еще до подачи административного иска в суд, «в конце апреля — начале мая», отставной полковник отправился в паломничество по монастырям и святым местам.

Першин рассказал, что Квачкова якобы посетило видение, что он должен идти проповедовать слово Божие «по России вплоть до Чукотки». Поскольку ответчик уехал, заседания по установлению ему повторного надзора трижды переносились, добавил адвокат.

«В итоге надзор за Квачковым все же установили, но куда ему теперь являться отмечаться дважды в месяц, из решения суда непонятно: он же по России бродит — по скитам, храмам и монастырям, и никакой связи с ним нет», — сообщил Першин.

Он заявил, что намерен обжаловать решение суда, поскольку, по его словам, при рассмотрении дела были допущены серьезные нарушения. Но даже если судебное решение вступит в силу, оснований для объявления Квачкова в розыск нет, поскольку тот «не уведомлен должным образом о вынесенном в отношении него решении», считает Першин.

Владимир Квачков — участник афганской войны, вооруженных конфликтов в Азербайджане и Таджикистане. Он трижды привлекался к уголовной ответственности.

В 2005 году Квачков был задержан в связи с обвинением в покушении на Анатолия Чубайса, после трех лет пребывания в следственном изоляторе его оправдал суд присяжных.

В начале 2013 года Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа, однако Верховный суд смягчил ему наказание до восьми лет. В 2017 году отставной полковник получил еще 1,5 года колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды.

В 2023 году Квачков был дважды оштрафован за дискредитацию российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Сам отставной полковник вину в обоих случаях отрицал. «Клуб рассерженных патриотов» экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) требовал прекращения преследования Квачкова, называя его «русским боевым офицером».