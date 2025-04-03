Суд в Иваново отправил под домашний арест второго фигуранта уголовного дела о хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников» при выполнении гособоронзаказа — учредителя ООО «Интертехника» Алексея Леденева, пишет ТАСС. В 2010 году он стал победителем шоу «Танцы со звездами».

«Избрать Леденеву Алексею Сергеевичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде домашнего ареста на срок по 12 мая 2025 года включительно», — следует из постановления суда.

Суд запретил Ледневу выходить за пределы жилого помещения без разрешения следователя, а также общаться с лицами, не являющимися его близкими родственниками или защитниками, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также использовать любые средства связи и интернет.

Алексей Леднев — российский дзюдоист в полутяжелой весовой категории, призер первенств Европы среди молодежи, чемпион России и призер этапов Кубка мира. С 2000 по 2012 годы он был членом национальной сборной России по дзюдо и самбо. С 2005 по 2012 годы служил в МВД России и вышел в запас в звании старшего лейтенанта. В 2010 году Леднев также стал победителем шоу «Танцы со звездами» в паре с актрисой Анастасией Стоцкой.

По данным следствия, Леднев и другой фигурант этого дела технический директор подрядной организации «Интертехника», гендиректор «Ивановских ковшей» Алексей Морохов обвиняются в причинении концерну ущерба на более чем 32 млн рублей. Обвинения им были предъявлены на основании показаний свидетелей, допрошенных в ходе проверки и указавших на них как на лиц, совершивших преступление.

«Следствие установило, что вменяемое обоим фигурантам преступление носит спланированный характер, с привлечением заведомо неосведомленных лиц о его намерениях, оно было совершено с использованием бюджетных средств и затрагивает обороноспособность страны», — пишет ТАСС.

Следствие считает, что с октября 2023 по ноябрь 2024 года Морохов и Леднев в лице представителей одного из подрядчиков «Калашникова» приобрели в Китае бракованные детали по цене заведомо ниже установленных договорами подряда, заключенными с концерном.

«По заказу «Калашникова» «Интертехникой» была осуществлена поставка более трети закупленных деталей в нарушение условий минимум двух договоров, а недобросовестный подрядчик концерна заведомо знал о несоответствии качества этих деталей техническим требованиям, следует из материалов дела», — отмечает агентство.

Согласно материалам дела, похищенными у «Калашникова» денежными средствами учредители подрядной организации и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

Морохов по этому делу был отправлен в СИЗО в ноябре 2024 года.