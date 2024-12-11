Тема контроля за мигрантами стала в 2024 году одной из главных в российском инфополе. Раскрытие по горячим следам теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года привлекло огромное внимание к проблеме формирования террористических ячеек среди приезжающих в Россию выходцев из Центральной Азии. Впервые за многие годы Россия начала ограничивать въезд мигрантов из отдельных стран, в частности Таджикистана. Сегодня Госдума приняла закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком, в октябре ужесточили наказание за нарушения в сфере миграции, в следующем году начнет действовать специальный режим высылки, а еще десятки законопроектов находятся на рассмотрении.

Пояснения о масштабе проблемы мигрантов и роли в этом западных спецслужб в последние дни дали директор ФСБ Александр Бортников и депутат Государственной думы Андрей Луговой. Летом 2024 года из России выслали группу британских дипломатов — в том числе за попытку влиять на процессы происходящие в мигрантской среде. Риторика силовиков в отношении деятельности Великобритании в области миграции в Россию после этого стала усиливаться.

Спецслужбы стран Запада пытаются создать на территории России очаги напряженности, провоцируя массовые беспорядки и теракты. Об этом Бортников сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Западные спецслужбы стараются также создать на территории России искусственные очаги напряженности, прежде всего, в регионах с выраженной национальной и религиозной спецификой. Их действия направлены на инспирирование протестных настроений и провоцирование острых конфликтных ситуаций, ведущих к массовым беспорядкам и совершению терактов», — сказал он.

По словам Бортникова, в России усилилась вербовочная работа международных террористических организаций среди мигрантов из Центральной Азии. Как отметил Бортников, цель такой деятельности — формирование террористических ячеек в различных регионах страны.

«Фиксируются факты втягивания в террористическую деятельность отбывающих наказание в местах лишения свободы», — добавил он.

Вчера с заявлением о связи британского правительства с процессами незаконной миграции выступил в Госдуме депутат Андрей Луговой. По его словам, 2,7 млн нелегальных мигрантов получили поддержку от британского правительства для внедрения в Россию. Именно поэтому, считает депутат, были «разоблачены и изгнаны» шесть дипломатов посольства Великобритании в Москве.

«Мы смогли эффективно противостоять иноагентам. Теперь важно не упустить тему с нелегалами, которые с перепрошитыми мозгами и агрессивными идеями создают угрозу нацбезопасности. И, так же как с иноагентами на законодательном уровне, мы должны создать правовое поле, отвечающее интересам российских граждан», — сказал Луговой.

Он сообщил, что в 2022 году на проекты в сфере миграции Форин-офис выделил более 225 млн рублей.

«НКО занимались лоббистскими проектами для усиления миграции, тратили средства на формирование „толерантного отношения к миграции“, защищали террористов, преступников и религиозных экстремистов», — сообщил Луговой.

Он заявил о существовании программы МI-6 и ЦРУ «Стратегия деколонизации России», одной из задач которой — провокация национальных конфликтов, вплоть до восстания мигрантов. Об этом парламентарий написал в своем телеграм-канале.

Луговой добавил, что ЛДПР предлагает запустить проект по сбору данных «о фактах проявления русофобии и правонарушений со стороны мигрантов». Также фракция предлагает создать спецкомиссию по вопросам миграции и будет держать тему на контроле.