В ночь на 3 марта на территории нефтеперерабатывающего завода «Башнефть-УНПЗ» в Уфе произошел пожар. Пострадал один человек, сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

На месте возгорания работали две бригады скорой помощи. По данным Рахматуллина, пострадавшего доставили в глазной травмпункт, после чего назначили ему амбулаторное лечение.

Источник UFA1.RU на НПЗ не подтвердил информацию о том, что пострадавшему после пожара на НПЗ понадобилось лечение.

«Человеку глаз на месте промыли и он работать продолжил. Может, он и сходит потом в больницу, но он точно не пострадавший», — сказал собеседник издания.

Спасателям потребовалось несколько часов на тушение огня. Открытое горение ликвидировали около 8:00 мск. Силы и средства МЧС привлекались по повышенному рангу, пожар тушили 100 человек и 28 единиц техники.

Угрозы для жителей ближайших районов нет, сообщили в ГУ МЧС по Башкортостану. «Вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано», — добавили в ведомстве.

Пресс-служба «Башнефти», которой принадлежит НПЗ, заявила, что пожар не повлиял на работу основных производственных мощностей, пишет «Интерфакс».

«Угроза населению и окружающей среде отсутствуют», — сказано в сообщении.

На предприятии создана комиссия для выявления причин происшествия, добавили в пресс-службе «Башнефти».

«Башнефть-УНПЗ», наряду с «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим», входит в уфимский нефтеперерабатывающий комплекс АНК «Башнефть». Совокупная мощность переработки трех НПЗ — до 23,5 млн тонн сырья в год.

Что стало причиной возгорания

В ГУ МЧС по Башкортостану заявили, что возгорание произошло в районе печи сжигания. После этого в МЧС сообщили, что, предварительно, пожар «связан с технологическим процессом».

В телеграм-каналах появилась версия, что пожар на НПЗ возник из-за атаки беспилотника. «Осторожно, новости» писали, что около 2:30 по местному времени (0:30 мск) в районе предприятия прогремел взрыв.

«Вспышка в небе, потом взрыв и дом пошатнуло. Проснулась от того что дом пошатнуло, звон в ушах. Жуть», — рассказала одна из местных жительниц UFA1.RU.

Shot и Baza также утверждали, что перед началом пожара местные жители слышали взрывы, а перед этим звуки, характерные для пролета БПЛА.

Источники UFA1.RU информацию об атаке беспилотников на НПЗ не подтвердили. Завод продолжает работу в штатном режиме, передает издание. Аэропорт Уфы не приостанавливал полеты, также обращает внимание UFA1.

Следов атаки беспилотника на промышленные объекты «Башнефть-УНПЗ» пока не обнаружено, заявил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Сразу кричать об атаке беспилотников преждевременно. Разберемся, обо всем доложим <…> На данный момент никаких следов, указывающих на воздействие беспилотника, нет абсолютно», — сказал он в ходе оперативного заседания регионального правительства (цитата по «Интерфаксу»).

Минобороны России в своей сводке о перехвате дронов за ночь не упомянуло Башкортостан. Ведомство отчиталось об уничтожении семи украинских беспилотников в трех областях: в Липецкой (три БПЛА), Ростовской (два БПЛА) и Белгородской (два БПЛА).