После начала военной операции жертвами атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных и тыловых регионах России стали 652 мирных жителя, из них 23 ребенка. Такие данные привел председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Ранения получили 2980 человек, в том числе 169 детей, добавил глава СК.

«По всем указанным фактам расследуются уголовные дела», — сказал Бастрыкин, уточнив, что всего возбуждено 2690 уголовных дел по фактам обстрелов приграничных и тыловых российских территорий.

Кроме того, Бастрыкин сообщил, что за три года проведения СВО украинские военные атаковали 34 российских региона.

«Это регионы, расположенные вне границ проведения военной операции», — пояснил он.

По словам Бастрыкина, для атак на российские регионы ВСУ применяют в том числе вооружение, поставленное странами Запада — тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и ствольной артиллерии, беспилотные летательные аппараты. Председатель СК отметил, что основной вид оружия, которое украинские военные используют в зоне боев в Курской области, — реактивные системы залпового огня (РСЗО) ATACMS и HIMARS.

Наиболее смертоносное оружие Киев получает от Великобритании, Канады, Германии, Италии, Румынии, Эстонии и некоторых других стран, заявил Бастрыкин. Он уточнил, что страны Европы поставляют на Украину крылатые ракеты Storm Shadow, беспилотники, артиллерийские снаряды и установки, танковые снаряды, минометные выстрелы, авиационные бомбы, патроны.

Бастрыкин также заявил о необходимости привлечения к ответственности европейских политиков, ответственных за жертвы среди мирного населения в результате атак ВСУ.

«Европейские политики могут сколько угодно говорить о фактах, далеких от реальности. Но мы знаем, что они принимают решения о поставках оружия Украине», — подчеркнул глава СК.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Утром 2 марта в Дагестане на 14 минут был объявлен режим беспилотной опасности. Одновременно с этим аэропорт Грозного временно приостанавливал прием и отправку авиарейсов «для обеспечения безопасности полетов».

28 февраля власти Тверской области сообщили, что фрагменты дрона попали в окно жилого дома в городе Удомля. Жителей дома временно разместили в одном из образовательных учреждений.

Накануне Минобороны России сообщило, что в ночь на 28 февраля три беспилотника пытались атаковать компрессорную станцию в кубанском селе Гай-Кодзор, которая обеспечивает подачу газа в трубопровод «Турецкий поток». Дроны были уничтожены средствами ПВО, станция не получила повреждений и продолжает работать в штатном режиме, говорится в сообщении. Ведомство выразило уверенность в том, что целью атаки было прерывание поставок газа в европейские страны.