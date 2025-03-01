28 февраля на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон — ВСУ предприняли очередную попытку атаковать станцию, которая обеспечивает подачу газа в трубопровод «Турецкий поток«, сообщило российское Минобороны.

В ведомстве пояснили, что украинская сторона пыталась атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская», которая находится в краснодарском селе Гай-Кодзор. В сторону станции были направлены три беспилотника самолетного типа, но российские подразделения ПВО сбили их на безопасном расстоянии.

«Компрессорная станция в настоящее время осуществляет подачу газа в трубопровод в штатном режиме», — заверили в Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что украинская атака была нацелена на прекращение поставок газа в европейские страны — в частности, в Словакию. Аналогичную попытку ВСУ предпринимали 11 января, когда «Русскую» атаковали девять беспилотников. Все они были сбиты. Обломки одного дрона «незначительно» повредили здание и оборудование газоизмерительной станции, но сотрудники «Газпрома» оперативно ликвидировали все последствия и восстановили работу оборудования, напомнили в силовом ведомстве.

17 февраля семь украинских беспилотников атаковали нефтетранспортный объект каспийского трубопроводного консорциума (НПС «Кропоткинская») и вывели его из строя.

Газопровод «Турецкий поток» соединяет Россию и Турцию через Черное море. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Общая пропускная способность газопровода составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.

В ноябре 2024 года немецкие СМИ писали, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный настаивал на том, чтобы газопровод «Турецкий поток» — в части, проходящей по дну Черного моря — был взорван наряду с «Северными потоками». О том, что украинцы пытались подорвать один из участков «Турецкого потока», президент России Владимир Путин заявлял еще в 2022 году.