Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что он по телефону обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым атаку трех БПЛА по компрессорной станции «Русская» газопровода «Турецкий поток». Он призвал Еврокомиссию рассматривать этот инцидент как «посягательство на суверенитет».

Газопровод «Турецкий поток» соединяет Россию и Турцию через Черное море. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Общая пропускная способность газопровода составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.

Венгерский министр уточнил, что все дроны были «нейтрализованы российскими средствами ПВО». Сийярто подчеркнул, что трубопровод является «гарантией безопасности поставок венгерского природного газа», поэтому проблемы в его работе сразу ставят под угрозу энергобезопасность Венгрии.

«Однако энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета, поэтому подобные атаки следует рассматривать как посягательство на суверенитет. Недавно Европейская комиссия дала гарантию, что Украина не будет атаковать инфраструктуру, ведущую в Евросоюз, поэтому мы призываем комиссию немедленно прояснить, будет ли она соблюдать свою гарантию», — сообщил глава МИД республики в соцсетях.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 28 февраля три беспилотника самолетного типа пытались атаковать компрессорную станцию, которая находится в кубанском селе Гай-Кодзор, но были уничтожены средствами ПВО. В ведомстве выразили уверенность в том, что целью этой атаки являлось прерывание поставок газа в европейские страны (например, в Словакию).

Станция не получила повреждений и продолжает работать в штатном режиме, добавили в министерстве. Аналогичную попытку ВСУ предпринимали 11 января, когда «Русскую» атаковали девять беспилотников. Все они были сбиты. Обломки одного дрона «незначительно» повредили здание и оборудование газоизмерительной станции, но сотрудники «Газпрома» оперативно ликвидировали все последствия и восстановили работу оборудования, напомнили в силовом ведомстве.

Кроме того, Лавров обсудил ситуацию со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Последний, как сообщает российская сторона пообещал добиться принятия «необходимых мер».