Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым пообещал добиться принятия «необходимых мер» в связи с атакой беспилотников ВСУ на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток», осуществленной в ночь на 28 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Разговор между Лавровым и Фиданом состоялся 1 марта. В ходе беседы глава российского МИД проинформировал коллегу о том, что к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США была предпринята попытка повредить компрессорную станцию «Русская», которая обеспечивает подачу газа по газопроводу «Турецкий поток».

«Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Хакан Фидан в ответ заверил Лаврова, что турецкой стороной «будут приняты необходимые меры». Кроме того, в разговоре министры «подтвердили важность» продолжения двусторонней «согласованной работы в интересах поддержания мира, стабильности и безопасности в регионе».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 28 февраля три украинских беспилотника самолетного типа пытались атаковать компрессорную станцию, которая находится в кубанском селе Гай-Кодзор, но были уничтожены средствами ПВО на безопасном расстоянии. В ведомстве выразили уверенность в том, что целью этой атаки являлось прерывание поставок газа в европейские страны (например, в Словакию).

Станция не получила повреждений и продолжает работать в штатном режиме, добавили в Минобороны. Аналогичную попытку ВСУ предпринимали 11 января, когда «Русскую» атаковали девять беспилотников. Все они были сбиты. Обломки одного дрона «незначительно» повредили здание и оборудование газоизмерительной станции, но сотрудники «Газпрома» оперативно ликвидировали все последствия и восстановили работу оборудования, напомнили в силовом ведомстве.

17 февраля семь украинских беспилотников атаковали нефтетранспортный объект каспийского трубопроводного консорциума (НПС «Кропоткинская») и вывели его из строя.

Газопровод «Турецкий поток» соединяет Россию и Турцию через Черное море. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Общая пропускная способность газопровода составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.

В ноябре 2024 года немецкие СМИ писали, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный настаивал на том, чтобы газопровод «Турецкий поток» — в части, проходящей по дну Черного моря — был взорван наряду с «Северными потоками». О том, что украинцы пытались подорвать один из участков «Турецкого потока», президент России Владимир Путин заявлял еще в 2022 году.