Федеральная таможенная служба (ФТС) России с 30 апреля фиксирует задержки в оформлении посылок, которые доставляются «Почтой России», и связывает их с недостатком средств на лицевом счете оператора для оплаты таможенных платежей. В самой «Почте России» объяснили задержки резким ростом числа посылок.

«Задержки связаны с недостатком денежных средств, размещаемых на лицевом счете АО «Почта России» для перечисления таможенных платежей за ввозимые посылки», — заявили в ФТС.

В ведомстве объяснили, что АО «Почта России» в данном случае является уполномоченным почтовым оператором и лицом, ответственным за уплату таможенных платежей. Проблемы возникли только с «платными» международными почтовыми отправлениями (доля таких посылок составляет не более 0,2% от общего количества ввозимых международных почтовых отправлений), добавили в ФТС.

«Все находящиеся на контроле посылки будут оформлены сразу после поступления денежных средств на лицевой счет АО “Почта России” и подачи декларации в таможню», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Почты России» заявили изданию РБК, что за период с 30 апреля по 1 мая платных отправлений поступило «в шесть раз больше среднего дневного объема», в основном это товары категории «Электроника» — персональные компьютеры и их комплектующие, ноутбуки, планшеты, телефоны.

«В результате для некоторых отправлений завершение таможенных процедур отложено до первого банковского дня — 2 мая, когда счет будет пополнен», — рассказали в пресс-службе.

Порог беспошлинного ввоза посылок в Россию с 1 апреля составляет €200 вместо прежних €1 тыс. Речь идет о лимите товаров, которые покупатель может приобрести в зарубежных магазинах и ввезти в Россию без уплаты таможенной пошлины. Теперь, если покупки за рубежом превысят €200, покупателю придется заплатить пошлину в 15% от стоимости, но не менее €2 за 1 кг.

Значительная задержка посылок из-за рубежа уже возникала в конце 2017 года, когда ФТС ввела новые правила их оформления: экспресс-перевозчики должны были собирать с покупателей не только паспортные данные, но и его индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), а также электронную ссылку на купленный товар.