Почти 30 беспилотников уничтожены за ночь над четырьмя областями России, сообщили в Минобороны. Наибольшее число БПЛА сбито над территорией Брянской области, где из-за дрона погиб ребенок.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, трагедия произошла в результате атаки беспилотника на Стародубский муниципальный округ. Глава региона назвал произошедшее «целенаправленной атакой на мирных жителей».

«Приношу семье глубокие соболезнования <…> Семье будет оказана вся необходимая помощь», — написал губернатор в телеграм-канале.

Телеграм-канал Mash утверждает, что 11-летний ребенок погиб после попадания БПЛА в жилой пятиэтажный дом. Местные жители рассказали, что атака произошла около 02:00.

По словам Богомаза, в многоквартирном доме повреждены остекление, балконы и фасад. В том же округе был полностью уничтожен жилой дом.

Атаке БПЛА подверглась ночью и Калужская область. Губернатор Владислав Шапша написал, что один из дронов атаковал Малоярославецкий район. В результате падения беспилотника на окраине одного из населенных пунктов вне территории жилой застройки возник очаг возгорания, никто не пострадал.

Всего за ночь были уничтожены семь дронов на территории Жуковского, Бабынинского, Малоярославецкого и Сухиничского районов, уточнил Шапша.

По данным Минобороны, в ночь на 1 декабря российские силы ПВО перехватили и уничтожили 29 украинских дронов: 20 — над территорией Брянской области, семь — над Калужской, еще по одному — над Смоленской и Курской.