Власти 38 регионов предоставили депутатам автомобили российского производства. Об этом рассказал RTVI источник в Госдуме. Собеседник отметил, что речь идет о данных по состоянию на конец февраля.

По словам источника, 34 региона предоставляют автомобили иномарок, локализованных в России до 2022 года. Их заменят на отечественные по мере выбытия.

Три региона до сих пор предоставляют автомобили иностранных марок, произведенных не в России. Это Амурская и Калининградская область, а также Ингушетия, уточнил источник.

Собеседник отметил, что часть регионов пока не заключала договора аренды в связи с отсутствием соответствующих запросов от депутатов. Заявки от властей новых регионов также не поступали, поскольку там пока нет избранных депутатов.

В соответствии с законодательством правительство региона арендует для парламентариев машину через торги. «Депутат пользуется, а счет для оплаты выставляют Госдуме», — пояснил источник.

О том, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях, в августе 2023 года заявил президент России Владимир Путин. Уже в сентябре Совет Госдумы утвердил решение, согласно которому депутаты в своих избирательных округах должны обеспечиваться автомобилями, произведенными в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что инициатива поможет развитию российского автопрома, а «бюджетные средства останутся в стране».

Согласно утвержденному Минпромторгом перечню, депутатам рекомендовано пересесть на машины следующих брендов:

Lada (Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend),

УАЗ (Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР),

Aurus (Senat, Komendant),

«Москвич» (локализованные JAC 3, 3е, 6),

Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY),

Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

Эксперты в разговоре с RTVI указывали на возможные проблемы с пересадкой депутатов и чиновников на автомобили российских марок, отмечая ограниченность выбора из-за короткого модельного ряда. Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что многие отечественные модели машин предназначены для обывательских, а не служебных нужд, поэтому не позволят создать нормальные условия работы важным госструктурам. По его словам, пересадить всех госслужащих на Aurus не получится, поскольку это «дорогая машина». «А у нас, кроме Vesta из исконно своего, практически больше ничего нет», — подытожил эксперт.