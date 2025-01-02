В Приднестровье почти все промышленные предприятия прекратили работу из-за отсутствия энергоресурсов, передает телеграм-канал «Новости Приднестровья» со ссылкой на первого заместителя председателя правительства — министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Сергея Оболоника.

«Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, кто занимается производством продовольствия, то есть непосредственно обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья. Для других предприятий — для промышленного сектора — нет энергетического ресурса», — сказал Оболоник.

Он также отметил, что предпринимаются все силы, чтобы предприятия смогли отгрузить готовую продукцию, которая находится на складах.

«С энергетикой — мы посмотрим на состояние дел, которые сложатся к 5 января, когда бытовой сектор уже окончательно нагрузится, в том числе и отопительными приборами», — сказал Оболоник.

По его словам, таким образом будет виден будем энергетический баланс, чтобы каким-то образом выкроить за счет блокировки либо сокращения тех или иных энергетических расходов для поддержки наших промышленных агентов.

Поставки газа в Молдавию были прекращены с января после отказа правительства республики урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо, которую российская сторона оценивает в $709 млн.

В Молдове на фоне неопределенности с транзитом российского газа с 16 декабря введено чрезвычайное положение в сфере энергетики сроком на 60 дней. Премьер-министр республики Дорин Речан объяснил необходимость введения режима ЧП риском частичного или полного прекращения транзита в Приднестровье российского газа по территории Украины, а также на правую часть Днестра. Вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что прекращения транзита российского газа через Украину обернется «настоящей гуманитарной катастрофой».