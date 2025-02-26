В Москве задержали вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу представительства региона в столице Кирилла Бочарова по делу в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых ведомствах. Оба фигуранта отрицают свою вину.

Обновление. Мещанский суд Москвы арестовал Алексеева и Бочарова на два месяца, до 24 апреля. В СК подтвердили, что в отношении обоих фигурантов возбуждено дело из-за требования взятки в размере 100 млн рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвеспроект по освоению лесов. «За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством», — сообщили в ведомстве.

Как пишет издание, чиновников задержали оперативники ФСБ и следователи СКР днем во вторник, 25 февраля, в офисе представительства Вологодской области в Москве.

Чиновников «схватили с поличным» при получении 30 млн рублей от предпринимателя в помещении регионального представительства в Староконюшенном переулке.

«Встреча проходила уже под контролем чекистов, к которым заблаговременно обратился представитель лесопромышленников. А ранее переданные помеченные деньги с переписанными номерами купюр, по неподтвержденным данным, были найдены дома у полпреда», — пишет «Ъ».

По версии Главного следственного управления СКР, полученная Алексеевым и Бочаровым взятка — это часть незаконного вознаграждения на общую сумму 100 млн рублей. Эту сумму, как считает следствие, чиновники требовали от руководства местного лесопромышленного предприятия АО «Березник» за продление договора аренды лесных участков под вырубку леса в Вологодской области. Бочаров уже успел получить первые 20 млн рублей в ходе ранее состоявшихся встреч, уточняет «Ъ».

Кроме того, деньги также предназначались для «общего покровительства» и возможного участия «Березника» в инвестиционных проектах регионального правительства. Свои требования чиновники предъявили лесопромышленникам несколько месяцев назад.

По информации источников РБК, показания на вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева дал один из фигурантов уголовного дела в отношении бывшего главы Вологды Евгения Шулепова. В интересах следствия он отказался называть фамилию фигуранта.

Как отмечает «Ъ», адвокат Алексеева Роман Глинин отказался от комментариев, а защита Бочарова была недоступна. По словам близких к следствию источников, задержанный вице-губернатор на первых допросах от дачи показаний отказался, сославшись на статью 51 Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя и своих близких.

По неподтвержденной информации, Алексеев сослался на плохое самочувствие, пообещав рассказать свою позицию позднее. Собеседники «Ъ» в органах власти региона отмечают, что чиновник, всего год проработавший на посту вице-губернатора, «мог случайно попасть в эту историю».

Официальной информации от правоохранительных органов о задержании Алексеева и Бочарова не поступало.

Губернатор Вологодской области Георгий Филлимонов, комментируя информацию о задержании Алексеева в своем телеграм-канале, написал, что знает об этом деле. «Уверен, что правоохранительные органы справедливо разберутся в ситуации, выводы можно будет делать лишь после окончания следствия», — добавил он.

Филлимонов отметил, что Алексеев не имел отношения к лесной отрасли региона, а его «функционал был связан исключительно с работой представительства области в Москве».

Денис Алексеев был назначен на должность вице-губернатор Вологодской области в феврале 2024 года. Тогда же он занял пост полпреда по организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в Москве. С 2023 по 2024 год Алексеев работал заместителем руководителя департамента капитального ремонта Москвы. В 2020—2023 годах был замруководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы — руководителем контрактной службы. С 2017 по 2019 год был начальником департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу (ЦФО).

21 февраля мэр Череповца Вологодской области Вадим Германов, занимавший этот пост с ноября 2019 года, подал в отставку. До этого он работал гендиректором компании «Северсталь». По одной из версий, на отставку Германова могла повлиять сложная ситуация с мигрантами в Череповце.