Специалисты-взрывотехники извлекли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, из-под автомобиля, припаркованного на улице Леси Украинки в Москве. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Изначально телеграм-канал Baza сообщил, что сотрудники ФСБ, специалисты-взрывотехники и полицейские приступили к проверке автомобиля, припаркованного на улице Леси Украинки в Москве. Отмечалось, что подозрительный автомобиль мог быть заминирован, территория вокруг него была оцеплена.

Позднее Mash написал, что к месту прибыл сапер в взрывозащищенном костюме и робот-сапер, а подозрительный предмет был обнаружен под каршеринг-автомобилем Geely Coolray. Позднее эта информация была опровергнута — как сообщил Mash, самодельное взрывное устройство, по предварительной версии, было установлено под колесом Kia Optima.

Источник 112 подтвердил, что подозрительный предмет, прикрепленный к днищу Kia Optima, оказался взрывным устройством.

Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что под автомобилем был обнаружен предмет, напоминающий бомбу. По его словам, для обеспечения безопасности взрывотехники также проверили несколько припаркованных поблизости автомобилей. Собеседник агентства добавил, что степень опасности обнаруженного предмета будет определена в ходе специальных экспертиз.

На фоне сообщений о взрывном устройстве также появилась информация, что Kia Optima якобы принадлежит бывшему депутату Симферопольского района Крыма, однако сам мужчина заявил, что не является владельцем этого автомобиля.

«Нет у меня машины KIA, я ее продал 3 года назад и живу в Симферополе, не звоните мне больше», — приводит его слова Mash.

Позже Mash сообщил, что найдена вторая за день машина с подозрительным предметом.

«Специалисты проверяют BMW, припаркованной во дворе дома на Молодогвардейской улице», — пишет телеграм-канал.

Предварительно, под днищем автомобиля заметили подозрительный сверток. Очевидцы сообщают, что там сейчас работает полиция.

В конце апреля в результате подрыва автомобиля в Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По предварительным данным, подрыв был совершен дистанционно, а исполнители могли следить за своей жертвой с балкона одного из домов. По другой версией, за Москаликом могли следить с помощью установленной поблизости камеры.