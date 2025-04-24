В Московской области выявили завозной случай холеры у 40-летнего мужчины, вернувшегося из Индии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление региональное Роспотребнадзора.

Россиянин самостоятельно поехал в Индию, где пробыл с 11 по 21 апреля. За время путешествия он успел посетить несколько городов и въехал в Непал. Мужчина утверждает, что пил проточную фильтрованную воду из-под крана и питался в кафе. Недомогание почувствовал уже после возвращения в Подмосковье и обратился к медикам.

Мужчину отправили в инфекционный стационар, его состояние оценивают как удовлетворительное с положительной динамикой. Медики взяли под наблюдение 321 человека, с которыми контактировал заболевший. Среди них родственники, пассажиры и экипаж рейса, врачи скорой помощи. На данный момент ни у кого из них нет симптомов заболевания.

«Противоэпидемические мероприятия в Московской области продолжаются. Ситуация держится на строгом контроле Роспотребнадзора», — заверили в Роспотребнадзоре.

Рост числа случаев заболевания холерой

Академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что каждый год холерой заболевают порядка 90 тыс. человек. По его прогнозам, в 2025 году число случае заболевания может вырасти, поскольку холера будет вести себя агрессивнее.

Эпидемиолог уточнил, что в Россию холера может попасть из Турции, но «ничего страшного там нет», «просто надо быть поосторожнее».

«В России мы ведем мониторинг за холерой, если она начинает активизироваться, то идет отбор проб в водоемах. И есть специальные критерии, по которым идет регулярный отбор на холеру, это один из методов раннего выявления. Против холеры у нас создана вакцина, в случае чего ее будет необходимо произвести в нужных объемах», — пояснил академик РАН.

Холера — острое инфекционное заболевание, вызываемое холерными вибрионами. Передается через загрязненную воду и пищу. Среди ее симптомов сильные диарея и рвота. Болезнь опасна, но при своевременной помощи хорошо поддается лечению. Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила, что в марте 2025 года по всему миру было зафиксировано почти 33 тыс. случаев холеры, более 500 из которых закончились смертью.