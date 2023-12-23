Вечером 22 декабря юриста «Роскомсвободы»* Саркиса Дарбиняна*, среди прочих пяти человек, внесли в реестр иностранных агентов. В разговоре с RTVI он заверил, что проект, основателем которого он является, «будет еще более активно продолжать работу по защите прав россиян».

«Подарок на Новый год — уже второй раз. Первый раз это было 30 декабря [2022 года]. Тогда в составе Роскомсвободы*, как основателя, в этот раз лично. Хорошего мало, но было ожидаемо. Будем обжаловать, конечно», — заявил он.

По мнению Дарбиняна*, активность «Роскомсвободы»* не нравится властям. «То, что мы уже 11 лет боремся с российской онлайн-цензурой, слежкой, очевидно, не вызывает радости в администрации президента и в Роскомнадзоре. Они таким образом рефлексируют на нашу активность. Ну, значит будем еще более активно продолжать ту работу, которую мы делаем, по защите прав россиян», — сказал юрист.

Почему решение было принято именно сейчас, Дарбинян* не знает, однако предполагает, что за его деятельностью пристально наблюдали в течение всего года.

«Смотрят активно, видимо, читают каналы, знают, где я. Почему сейчас — не могу сказать. Мы как работали в течение всего года, так и работаем, продолжаем взаимодействовать со многими медиа, которые уже признаны незаконными либо иностранными агентами. Продолжаем работать с правозащитными организациями. То есть мы работаем в своем ритме», — заключил он.

Кроме Дарбиняна* в реестр иноагентов вечером 22 декабря Минюст внес журналиста Александра Баунова*, публициста Александра Рыклина*, бывшего протодиакона РПЦ, богослова Андрея Кураева*, аниматора, создателя «Масяни» Олега Куваева*, журналистку телеканала «Дождь»** Валерию Ратникову, а также издание «Вёрстка Медиа»*, телеграм-канал «Можем объяснить»* и юридическое лицо Марата Никандрова* «ВОБНИАР»*.

*внесены Минюстом в реестр иноагентов

**признан в России нежелательной организацией и иноагентом