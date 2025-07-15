Вдова российского оппозиционера Алексея Навального* Юлия потребовала отменить участие Валерия Гергиева в музыкальном фестивале Un’Estate da Re, который состоится 27 июля в Ла-Реджа-ди-Казерта — бывшем дворце Бурбонов и объекте всемирного наследия ЮНЕСКО в Кампании, на юге Италии. Это будет первое выступление дирижера в Европе после начала СВО.

Приглашение Гергиева согласовал левый глава итальянского региона Кампания Винченцо де Лука, заявивший, что культура «не должна быть подвержена влиянию политики и политической логики».

Юлия Навальная 15 июля написала для газеты La Repubblica колонку, где назвала участие российского дирижера в фестивале, который позиционируется как главное событие летнего сезона на юге Италии, «подарком диктатору», а самого Гергиева — «близким другом» и сторонником президента России Владимира Путина, а также «пропагандистом» его политики. Она напомнила, что дирижер внесен в санкционные списки нескольких стран, и задается вопросом, как его вообще могли пригласить на престижный итальянский фестиваль.

Гергиев был доверенным лицом Путина в предвыборной кампании 2012 года, приветствовал присоединение Крыма к России в 2014 году и дирижировал оркестром в Пальмире в 2015 году после того, как этот древний сирийский город был взят под контроль силами президента страны Башара Асада при поддержке России.

Британская The Guardian напоминает, что ранее Гергиева лишили возможности выступать на многих европейских концертных площадках, фестивалях и в театрах, включая престижный миланский «Ла Скала», за отказ осудить российскую военную операцию на Украине. В последний раз он выходил на сцену «Ла Скалы» 23 февраля 2022 года — через несколько часов после начала СВО. Вскоре его уволили с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

Давний соратник Навального* Руслан Шаведдинов** заявил Guardian: «Мы использовали все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы попытаться помешать ему [Гергиеву] принять участие в мероприятии в Италии, поскольку предоставление площадки одному из кремлевских пропагандистов на столь престижном европейском фестивале стало бы огромным подарком для Москвы».

Он также призвал ввести санкции против дирижера и других деятелей культуры, которые, по его мнению, «несмотря на свой талант и международное признание, решили стать пропагандистами» и выступать в поддержку действий России на Украине.

* Внесен в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму (база Росфинмониторинга)

** Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов