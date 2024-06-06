Суд подмосковного Ступино приговорил депутата горсовета от «Единой России» Евгения Черницова к четырем годам колонии-поселения, признав виновным в «грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу с применением насилия к гражданам». Аудиозапись приговора, оглашенного судьей Татьяной Дворниковой 6 июня, имеется в распоряжении RTVI.

В соответствии с ним Черницов должен будет выплатить 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда председателю совета директоров Тульского патронного завода Виктору Кашеварову и его сыну Евгению — топ-менеджеру «Россельхозбанка», которых, по данным следствия, депутат избил.

Пока приговор не вступит в законную силу, Черницов останется под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Если Московский городской суд оставит решение Ступинского горсуда в силе, осужденному придется самостоятельно отправиться в колонию-поселение. В этом случае Совет депутатов Ступино должен будет в течение 30 дней принять решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Черницова.

О возбуждении уголовного дела в отношении депутата RTVI сообщал в июле 2023 года.

По данным следствия, 8 апреля на парковке торгового центра «Ока» в Ступино Кашеваров-младший принял автомобиль Черницова за свой и открыл его дверь. Депутата это возмутило, и после выезда с парковки он подрезал машину Кашеваровых, в том числе выехав на встречную полосу, и заблокировал им проезд.

Выйдя из автомобиля, депутат, как говорится в материалах следствия, «нанес Виктору Кашеварову не менее двух ударов кулаком в область лица, от чего потерпевший упал, ударившись о поверхность асфальтового покрытия проезжей части». Пострадавший получил закрытый перелом костей носа и гематому в левой окологлазничной области.

Евгений Кашеваров пытался защитить отца. Черницов, как утверждало следствие, ударил его, следствием чего стал «ушиб мягких тканей лица и носа, не причинивший вреда здоровью».

После случившегося депутат записал и опубликовал видеообращение, в котором утверждал, что оба Кашеваровых были сильно пьяны, и один из них в таком состоянии влез к нему в машину, где сидели двое несовершеннолетних детей. Черницов заявил, что заблокировал автомобиль Кашеваровых на дороге, чтобы «разобраться в случившемся», но в процессе этого разбирательства между ними завязалась драка.

Через неделю после задержания депутата подмосковное отделение «Единой России» заявило о приостановке его членства в партии «на период разбирательства». «Дальнейшие решения о каких-либо мерах воздействия будут приниматься на основании выводов и заключений органов внутренних дел», — заявил тогда первый замсекретаря отделения Денис Перепелицын.