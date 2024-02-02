Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью телеканалу «24» признал, что в ходе контрнаступления были допущены «тактические ошибки». По его словам, у руководства страны должна быть «абсолютно конкретная стратегия».

«Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство», — рассказал Подоляк.

Он также согласился со словами начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, что, если Украина намерена добиться свей стратегической цели, ВСУ не могут «постоянно находиться только в обороне», он отверг идею «стратегической обороны».

Советник главы офиса украинского лидера убежден, что у Киева должна быть «абсолютно конкретная стратегия», а оперативно-тактические решения должны меняться в соответствии с количеством оружия и возможностями этого оружия.

16 января на встрече с главами муниципалитетов президент России Владимир Путин заявил, что военные действия на Украине могли бы закончиться полтора года назад после переговоров в Стамбуле в марте 2022 года, однако Киев «выбросил в помойку все договоренности».

При этом советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил, что «никаких “настоящих мирных переговоров”» весной 2022 года и «в любое другое время <…> не было и быть не могло». По его словам, задачей украинской делегации было якобы не подписание мирного договора, а попытка понять, какие политические цели преследует Россия.

27 января The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что администрация президента США Джо Байдена акцентировала внимание на «отражении новых наступлений российской армии», а также укреплении боеспособности и экономики Украины. Американские чиновники рассказали WP, что власти страны также планируют представить весной 2024 года гарантии безопасности для Украины сроком на 10 лет. Для этого конгресс должен одобрить выделение финансирования на поддержку Киева. В документе прописаны четыре этапа: борьба, строительство, восстановление и реформы.