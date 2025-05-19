Задержанная по подозрению в убийстве семилетней девочки 14-летняя жительница Бердянска Запорожской области созналась еще в нескольких убийствах, сообщило следственное управление СКР по региону.

До этого о задержании несовершеннолетней, якобы оставившей на месте преступления записку с при знанием в любви к «битцевскому маньяку» Александру Пичушкину, сообщал телеграм-канал Shot. По его данным, девочка-подросток заявила, что ударила первоклассницу молотком по голове, поскольку именно так Пичушкин убивал своих жертв.

В Следственном комитете подтвердили, что смерть семилетней девочки действительно наступила из-за открытой черепно-мозговой травмы, полученной в результате как минимум трех ударов молотком по голове.

На допросе задержанная рассказала, что встретила будущую жертву на улице вечером 16 мая и уговорила вместе пройтись в сторону лесополосы рядом с заводом «Азовкабель». Оказавшись в безлюдном месте, примеченном ею заранее, подозреваемая, по ее собственным словам, нанесла своей спутнице удары молотком и оставила умирать на том же месте.

«В ходе допроса подозреваемая сообщила о еще нескольких жертвах. В настоящее время следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) и эксперты Донецкого филиала Судебно-экспертного центра СК России проводят работу по поиску иных потерпевших. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрические», — говорится в сообщении следственного управления.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (об убийстве малолетнего), по нему продолжаются следственные действия, в том числе направленные на выяснение обстоятельств других преступлений, предположительно совершенных подозреваемой.

Ранее стало известно, что семилетняя девочка пропала вечером 16 мая во время прогулки с другими детьми во дворе жилого многоквартирного дома. После обращения ее родителей в полицию были организованы поиски, в том числе с участием волонтеров. Труп ребенка нашли 17 мая в лесополосе неподалеку от «Азовкабеля».