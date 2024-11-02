Калининский суд Челябинска изменил меру пресечения бывшему гендиректору Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павлу Ходоровскому по делу о получении сексуальных услуг от несовершеннолетних. По данным РБК и 74.RU, подозреваемого перевели из СИЗО под домашний арест.

Согласно решению суда, Ходоровский пробудет под домашним арестом до 28 февраля 2025 года.

По информации 74.RU, бывший гендиректор завода полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Дело поступило в суд на этой неделе, рассматривать материалы будут в закрытом режиме, поскольку речь о преступлениях против несовершеннолетних. Пока решили вопрос только с мерой пресечения, уточнил портал.

Накануне, 1 ноября, суд до 10 декабря продлил срок содержания под стражей еще одной фигурантке этого дела — Дарье Филичкиной. По версии следствия, именно она за денежное вознаграждение водила к Ходоровскому юных девушек.

О задержании бывшего гендиректора ЧЭМК стало известно 11 июня. На следующий день суд принял решение отправить Ходоровского в СИЗО.

В СК сообщали, что в отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. «Коммерсантъ» уточнял, что Ходоровского подозревают в развратных действиях (ст. 135 УК) и обороте порнографических материалов (ст. 242 УК).

Агентство Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что мужчина за деньги вступал в интимную связь с подростками 14-15 лет. По словам источника, на него дал показания сутенер, задержанный ранее.

Павлу Ходоровскому 72 года. На ЧЭМК он пришел работать в 1991 году, а в 2001-м его назначили генеральным директором предприятия.