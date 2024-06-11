Правоохранительные органы задержали гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского, пишет РБК со ссылкой на источник и региональное управление Следственного комитета (СК). Мужчину подозревают в интимной связи с несовершеннолетними.

«В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Директор задержан», — сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

В ведомстве добавили, что вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения Ходоровского еще решается.

Также о задержании гендиректора ЧЭМК сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации агентства, Ходоровского задержали по месту жительства в его коттедже в Челябинске. По словам собеседника издания, силовикам пришлось «буквально выламывать двери жилища».

Кроме того, источники Ura.ru в силовых структурах утверждают, что на гендиректора ЧЭМК заведено уголовное дело по статье о развратных действиях (ст. 135 УК РФ) и в распоряжении правоохранителей имеется некая видеозапись с противозаконными действиями задержанного «в отношении детей».

«Топ-менеджера подозревают в сексе с несовершеннолетними. Предварительно, он вступал в интимную связь с детьми 14-15 лет за деньги. На него дал показания сутенер, задержанный ранее», — пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

Представители ЧЭМК не смогли подтвердить эту информацию русской редакции Forbes.

Павлу Ходоровскому 72 года. На ЧЭМК он пришел работать в 1991 году. В 2001 году его назначили генеральным директором предприятия.

Анонимные источники телеграм-каналов

В то же время телеграм-канал «Погоны и галстуки» («ПиГ») со ссылкой на источники сообщает, что силовики вышли на топ-менеджера якобы благодаря аресту сутенерши, поставлявшей несовершеннолетних партнеров клиентам по всей России.

«Силовики вломились в коттедж Павла Ходоровского предварительно сделав видеозапись, как он предавался утехам с девочкой в возрасте 14 или 15 лет», — уточняет «ПиГ».

Телеграм-канал BRIEF, в свою очередь пишет, что Ходоровский, оставшийся на заводе и сотрудничающий с его новым владельцем в лице государства, «перешел дорогу» бывшим собственникам группы ЧЭМК и их подельникам в силовых и теневых структурах, за что те его подставили.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», также обративший внимание на появление альтернативной версии о причинах задержания Ходорковского, не стал опровергать или подтверждать эту информацию, однако добавил небольшую деталь: «Так это или нет, скоро выяснится, но, по сведению источников ВЧК-ОГПУ, речь может идти о мести бывших владельцев предприятия».

Дела ЧЭМК

Само предприятие — Челябинский электрометаллургический комбинат — до 2023 года входило в «Урало-Сибирскую металлургическую компанию», а после реорганизации присоединилось к «Компании «Эталон», владельцами которой являлась семья предпринимателей Антиповых: Юрий, Людмила и их сын Михаил.

В феврале 2024 года Генпрокуратура потребовала передать ЧЭМК в собственность государства. В надзорном органе сочли, что проведенная в 1990-е годы приватизация предприятия была незаконной. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал активы ЧЭМК государству.

Кроме того, в конце февраля сообщалось о допросе Юрия Антипова по делу о мошенничестве, а в апреле с семьи Антиповых суд взыскал 105 млрд рублей «неосновательного обогащения».

По словам источника в Генпрокуратуре, Антипов тратил полученные средства на членов своей семьи и их бизнес-проекты в России и за границей, тем самым «легализуя незаконно полученное обогащение».