Сенатор Дмитрий Савельев заплатил за убийство своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, которое в итоге было инсценировано оперативниками, в 10 раз больше, чем тот растратил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным РИА Новости, в рамках следствия Савельева проверят на вменяемость.

Как следует из материалов дела Ионова, он признал, что потратил на свои нужды 1,6 млн рублей компании «Оптомониторинг», которые получил для командировок, пишет ТАСС. Среди свидетелей обвинения был сенатор Савельев, который является соучредителем «Оптомониторинга» (его сыновья — совладельцы компании). Ионов в итоге частично возместил ущерб и был осужден на 2,5 года колонии.

Несмотря на это, Савельев «бизнес-компаньона не простил», рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, летом прошлого года, когда Ионов отбывал наказание в колонии, Савельев задумал организовать его убийство.

«Он отдал примерно 10 млн рублей, что почти в 10 раз больше самой суммы растраты с учетом частично погашенного ущерба», — отметили в правоохранительных органах.

По словам источника РИА Новости, Савельеву «будет назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки вменяемости».

Задержание Савельева

О задержании сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева стало известно в пятницу, 2 августа. Совет Федерации снял с сенатора неприкосновенность после обращения Генпрокуратуры в связи с подозрением в причастности Савельева к организации убийства, рассказал RTVI глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

В Следственном комитете сообщили, что в отношении Савельева возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству.

По данным следствия, в августе 2023 года сенатор поручил знакомому организовать убийство Ионова, и тот попытался найти исполнителя. Об этом узнали правоохранительные органы, которые организовали инсценировку покушения, чтобы изобличить заказчика и организаторов. Савельев, получив информацию о якобы исполненном заказе, «за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение».

«В Совете Федерации получено согласие на лишение Дмитрия Савельева неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству)», — сообщили в СК.

Басманный суд Москвы в пятницу арестовал Савельева до 2 октября. Сенатор вину не признал, его защита заявила о намерении обжаловать арест.

Двое фигурантов под арестом с марта

По данным «Коммерсанта», задумав убийство Ионова, Савельев обратился к своему знакомому — ветерану войны в Афганистане Юрию Нефедову, который попросил за этот заказ $100 тыс. Сенатор согласился, и Нефедов связался со своим живущим в Туле родственником Дюковым. Тот, в свою очередь, нашел посредника для поиска «киллера», который сдал заказчика правоохранителям.

Речь идет о бывшем оперуполномоченном ФСИН по фамилии Пестунов, утверждал «Ъ». По данным газеты, Пестунов «для вида» пообещал Дюкову найти людей, которые могли бы убить Ионова, а сам в тот же день обратился в правоохранительные органы. С тех пор все его встречи и разговоры с Нефедовым и Дюковым записывались.

По данным следствия, 18 марта Пестунов в ходе очередной встречи сообщил Нефедову, что заказ исполнен. На следующий день Нефедов получил от Савельева $100 тысяч и впоследствии был задержан в центре Москвы, когда передавал $45 тысяч из этой суммы Пестунову.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Нефедова и Дюкова. Им вменили в вину подстрекательство к убийству и пособничество в приготовлении к этому преступлению (ч. 1 ст. 30 и ч. 4,5 ст. 33 и ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС, что двое фигурантов дела Савельева находятся под арестом с марта.