Сына бизнесмена Мусы Бажаева — 23-летнего Тимура Бажаева, арестованного по делу об избиении полицейского, — выпустили из СИЗО под обязательство о явке. Об этом сообщили РБК и РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По их словам, суд изменил Тимуру Бажаеву меру пресечения с заключения под стражу на обязательство о явке. РБК уточняет, что сына миллиардера освободили из СИЗО еще 24 сентября.

Дело Бажаева из московского управления Следственного комитета (СК) передали в центральный аппарат, после чего было выписано постановление об освобождении сына миллиардера из изолятора.

Источник РБК напомнил, что по обязательству о явке задержанный должен периодически посещать следственный отдел или суд и оповещать надзорные органы о перемене места жительства.

ТАСС отметил, что по решению суда Тимур Бажаев был арестован до 26 сентября, и следствие не стало ходатайствовать о продлении срока его содержания под стражей.

Дело Тимура Бажаева

О задержании Бажаева стало известно вечером 27 июля. По версии следствия, он нанес телесные повреждения полицейскому, который потребовал прекратить «переход вне зоны досмотра и установленной рамки металлодетектора» в районе спорткомплекса «Лужники».

Было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК), по которому Бажаеву грозит до 10 лет лишения свободы.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн подчеркивал, что Бажаев-младший «ударил не рядового полицейского, а начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы, полковника Александра Махонина».

В суде Тимур Бажаев заявил, что полицейский напал первым, а он сам лишь «пытался вырваться». По словам задержанного, полковник перекрыл ему проход к ресторану «Ласточка» и дал «грубый ответ» на вопрос о том, как пройти в заведение, после чего Бажаев «решил приподнять калитку». «Махонин на меня налетел, начал меня материть, толкать, хватать», — рассказывал сын бизнесмена.

Муса Бажаев — крупный предприниматель чеченского происхождения. Он является совладельцем «Русской платины» и президентом «Группы Альянс». В 2021 году Муса Бажаев с состоянием в $750 млн занял 156-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Тимур Бажаев является совладельцем нескольких крупных компаний, в том числе по добыче драгоценных металлов. Некоторые источники утверждали, что он занимает пост советника гендиректора «Черногорской ГРК», входящей в холдинг «Русская платина».