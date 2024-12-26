Три года условно получил высокопоставленный сотрудник отвечающего за борьбу с киберпреступностью Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России, который под псевдонимом «Dr Pain» (Доктор Боль) публиковал в соцсети порнографический контент. О приговоре, уже вступившем в законную силу, пишет интернет-издание Legal.Report.

На публикацию обратила внимание член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. В своем телеграм-канале она называет «знаковым» тот факт, что борец с преступлениями в интернете сам же ими занимался. «Помните, как в известном [анекдоте], “главное — во время расследования не выйти на себя”», — сыронизировала правозащитница.

Осужденный — Валерий Р. — долгое время работал в Департаменте специальных технических мероприятий ФСКН, а после упразднения наркоконтроля в 2016 году перешел в БСТМ, которое является одним из самых закрытых подразделений МВД. В Бюро полицейский дослужился до заместителя начальника отдела и начальника отделения в одном из управлений, получил звание подполковника, его считали одним из самых опытных борцов с киберпреступностью.

В служебные обязанности Валерия Р. входил мониторинг социальной сети «ВКонтакте» и даркнета с целью поиска криминальных элементов и взаимодействия с ними. В 2010 году, еще работая в ФСКН, мужчина создал закрытый VK-паблик под названием «Боль и подчинение (BDSM)» — в оперативных целях, чтобы выявлять распространителей порнографии.

Созданную страницу полицейский привязал к личному номеру мобильного телефона. На тот же номер он зарегистрировал профиль пользователя под ником Dr Pain, указав в качестве интересов «БДСМ, доминирование, воспитание, ролевое изнасилование, причинение боли». С этого аккаунта подполковник публиковал порнографический контент садомазохистской направленности и продвигал публикации путем рассылки. В «ленте» его паблика было выложено 75 коротких порноролика с участием совершеннолетних.

В ходе следствия выяснилось, что Валерий Р. отправил более 15 ссылок на порнографическое видео в личных сообщениях как минимум двум пользователям. Сам он признал только факт публикации порно, а свое участие в рассылке отрицал.

Он предполагал, что ссылки могли отправить хакеры, которые взломали компьютер на его рабочем месте и ноутбук, или бывшие сослуживцы, работавшие с ним в одном кабинете. Получатели же, по мнению подсудимого, с высокой вероятностью являлись ботами, а не реальными пользователями. Также подполковник утверждал, что последний раз администрировал паблик «Боль и подчинение (BDSM)» за год-два до того, как на него завели уголовное дело, а потом даже не заходил на эту страницу.

Тем не менее суд счел версию следствия доказанной и признал полицейского виновным в распространении порнографии через интернет (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК). Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и запретом администрировать интернет-сайты — тоже на три года. При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства — наличие у подполковника двух детей и матери-инвалида.

Напомним, в 2023 году суд в Москве приговорил блогера Хилми Форкса (Хильми Олейника) к трем годам колонии общего режима за распространение порнографии в интернете. Перед вынесением приговора молодой человек плакал. Активное участие в его уголовном преследовании принимала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина — она, в частности, добивалась от правоохранительных органов возбуждения дела в отношении блогера из-за «треш-контента» в его телеграм-канале.