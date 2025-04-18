Подозреваемым в стрельбе, которая была открыта 17 апреля в кампусе Университета штата Флорида, оказался сын действующего заместителя шерифа — 20-летний Феникс Икнер. Как пишет NBC News, у него был доступ к одному из пистолетов матери.

Шериф округа Леон Уолт Макнил отметил, что властей не удивило, что у подозреваемого был доступ к оружию, поскольку он входил в молодежный консультативный совет при офисе шерифа. Кроме того, его мать купила табельное оружие — на момент стрельбы в университете оно числилось как ее личная собственность.

Макнил подчеркнул, что мать Икнера проработала заместителем шерифа более 18 лет и «ее заслуги перед этим обществом были исключительными».

«Это событие трагично в гораздо большей степени, чем вы, присутствующие в зале, можете себе представить с точки зрения правоохранительных органов. Но <…> мы сделаем все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности, и постараемся донести до людей, что мы никогда не потерпим этого <…> по всей стране», — пояснил шериф округа Леон.

Стрельба в Университете штата Флорида (Florida State University, FSU) в городе Таллахасси произошла днем 17 апреля. Два человека погибли, еще шесть проходят лечение, отмечает NBC со ссылкой на представителей больницы Tallahassee Memorial HealthCare.

Один из студентов рассказал телеканалу, что находился на занятиях, когда началась стрельба. Он услышал «от восьми до десяти выстрелов».

«Люди наверху кричали и бегали, но мы не думали, что что-то произошло. Но затем, примерно через минуту, мы услышали выстрелы. Все подумали: «Это, это что-то серьезное»», — поделился собеседник NBC.

По его словам, он и еще несколько студентов прятались в подвале на протяжении всей стрельбы. Они забаррикадировались за несколькими мусорными баками в конце коридора. Примерно через пять минут к ним подошли пятеро полицейских, обыскали их на предмет наличия оружия и затем вывели из здания.

На улице студент якобы увидел предполагаемого стрелка, но отметил, что не узнал его. Другой учащийся университета рассказал NBC, что знал Феникса Икнера, и был удивлен, что он считается подозреваемым.

«Он был вполне нормальным, был милым», — описал студент Икнера.

Среди прочего, NBC утверждает, что стрелок посещал клуб политических дискуссий. Его глава — Райли Пьюсинс — рассказал, что на общих собраниях Феникс Икнер якобы ставил других в неловкое положение, «переходил черту» и давал неуместные комментарии.

После стрельбы в университете Икнера задержали, с собой у него были пистолет и дробовик. Как указывает NBC, он отказался выполнять команды полицейских, поэтому получил огнестрельное ранение и был госпитализирован с травмами, не представляющими угрозу для жизни.

Всего в больнице находятся шесть человек. Их состояние оценивают как удовлетворительное. ABC News пишет, что личность двух убитых пока не установлена. Известно, что они не были студентами университета.

Глава вуза Ричард Маккалоу назвал стрельбу «трагическим и бессмысленным актом насилия». Он подчеркнул, что сейчас «мы сосредоточены на заботе о людях». В настоящее время угроза кампусу «нейтрализована», но территория считается «действующим местом преступления». В университете отменены занятия на ближайшие дни.

Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с премьер-министром Италии Джорджией Мелони назвал стрельбу «позором» и «ужасной вещью». Вместе с тем он отметил, что по-прежнему поддерживает право американцев на ношение оружия согласно Второй поправке.