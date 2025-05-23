Второй западный окружной военный суд приговорил к 29 годам лишения свободы гражданина России и Италии Руслана Сидики, признанного виновным в подрыве железнодорожных путей под Рязанью и атаке на военный аэродром Дягилево. Первые девять лет мужчина проведет в тюрьме, остальную часть срока — в колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет (СК).

Помимо лишения свободы, суд назначил Сидики штраф в размере 2 млн рублей. Также он должен будет выплатить более 60 млн рублей в счет возмещения ущерба РЖД и другим компаниям.

Адвокат фигуранта Игорь Поповский отметил, что обжалует приговор. Правозащитник уточнил, что Сидики не признал вину по ряду обвинений, включая прохождение обучения террористической деятельности и покушение на террористический акт. Также обвиняемый не согласился с квалификацией обвинения в терроризме по двум взрывам.

По остальным обвинениям он признал вину и раскаялся, что причинил «какой-то вред людям», передает ТАСС. Вместе с тем Сидики неоднократно заявлял, что обладал навыками взрывотехники задолго до задержания и мог изготовить взрывное устройство самостоятельно.

Обвинение запрашивало для Сидики 30 лет заключения. Защита просила признать его военнопленным, указывает «Коммерсантъ».

Атаки в Рязанской области

Следствие установило, что в феврале 2023 года Сидики был завербован украинской разведкой, а весной того же года прошел обучение террористической деятельности под руководством представителей спецслужб Украины на территории иностранных государств. Сам Сидики рассказывал на допросе, что прошел диверсионную подготовку в латвийском городе Екабпилсе при участии сотрудников местных спецслужб и в марте 2023 года вернулся в Рязань.

В Рязанской области, по указаниям украинских кураторов, Сидики изготовил взрывчатые вещества и взрывные устройства, утверждает СК. После этого он совершил атаку на объект Минобороны и подорвал железную дорогу в районе станции Недостоево, что привело к крушению грузового поезда. Ущерб от взрыва оценили более чем в 70 млн рублей.

Еще один взрыв на железной дороге Сидики осуществить не удалось, поскольку он был задержан в своей рязанской квартире на Интернациональной улице. По словам правоохранителей, в этот момент он «ждал от СБУ схему радиодетонатора, который самоуничтожается на расстоянии 1 км от приведшего в действие механизм самодельного взрывного устройства».

После задержания Сидики заявил на допросе, что действовал «из идейных соображений», поскольку выступает против проведения военной операции на Украине. При обыске у него в квартире были обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, средства связи и отчеты о совершенных атаках — фото и видео на электронных носителях. Задержанный признал, что все это принадлежало ему.

В августе 2024 года Сидики попросил отправить его в зону военной операции на Украине, чтобы он мог «искупить вину кровью».

Следствие отмечает, что продолжает поиск иных лиц, причастных к преступлениям, в совершении которых обвиняют Сидики.